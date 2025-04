W trzecim meczu finału Tauron Ligi Developres Rzeszów zagra u siebie z ŁKS-em Łódź. Spotkanie odbędzie się we wtorek (22 kwietnia) o godzinie 20:30. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Developres - ŁKS w TV i online.

DevelopRes Rzeszów – ŁKS Łódź, gdzie obejrzeć na żywo?

Developres Rzeszów jest o krok od zdobycia mistrzostwa Polski. Rywalizacja o tytuł może rozstrzygnąć się już we wtorek w Rzeszowie, gdzie rozegrany zostanie trzeci pojedynek finału. Dwa dotychczasowe spotkana padły łupem siatkarek Developresu, które najpierw wygrały u siebie 3:0, a następnie zwyciężyły w Łodzi 3:1. Wtorkowy mecz będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i online.,

DevelopRes Rzeszów – ŁKS Łódź, transmisja w TV

Mecz Developres Rzeszów – ŁKS Łódź w ramach trzeciego aktu finałowej rywalizacji rozegrany zostanie we wtorek (22 kwietnia) o godzinie 20:30. W telewizji spotkanie będzie transmitowane “na żywo” na kanale Polsat Sport 1.

DevelopRes Rzeszów – ŁKS Łódź, transmisja online

Z kolejnego finałowego meczu dostępna będzie również transmisja online. Będzie ona dostępna na platformie Polsat Box Go. Konieczne jest jednak posiadanie odpowiedniego pakietu.

DevelopRes Rzeszów – ŁKS Łódź, sonda

DevelopRes Rzeszów – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Siatkarki Developresu Rzeszów są uznawane za wręcz murowane faworytki do wygrania trzeciego meczu. Potwierdzają to również kursy oferowane na to spotkanie przez bukmacherów.

KS DevelopRes Rzeszów ŁKS Commercecon Łódź 1.27 3.80 1.27 3.70 1.25 3.35 1.27 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2025 09:30 .

Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów – ŁKS Łódź? Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów – ŁKS Łódź dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1 i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie DevelopRes Rzeszów – ŁKS Łódź?? 3. mecz finałowy DevelopRes Rzeszów – ŁKS Łódź rozegrany zostanie we wtorek (22 kwietnia) o godzinie 20:30.

