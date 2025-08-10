Crystal Palace – Liverpool: gdzie oglądać? Czy jest transmisja? (10.08.2025)

Crystal Palace – Liverpool: gdzie oglądać?
Crystal Palace zmierzy się na Wembley z Liverpoolem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Spotkanie odbędzie się niedzielę, 10 sierpnia o godzinie 16:00. Dla Orłów to wyjątkowa okazja, by potwierdzić, że majowy triumf w Pucharze Anglii nad Manchesterem City nie był przypadkiem. Było to pierwsze w historii klubu trofeum, na które kibice czekali aż 120 lat.
Piłkarze The Reds zakończyli poprzedni sezon w wielkim stylu, sięgając po mistrzostwo Anglii. Letnie wzmocnienia jasno pokazują, że na Anfield Road nie ma miejsca na stagnację. Liverpool zamierza walczyć o kolejne sukcesy. Rozpoczęcie nowej kampanii od zdobycia trofeum mogłoby być mocnym sygnałem dla rywali, że ekipa Arne Slota jest gotowa bronić tytułu z pełną determinacją. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu Crystal Palace – Liverpool.
Crystal Palace – Liverpool: czy jest transmisja?
Mecz o Tarczę Wspólnoty między Crystal Palace a Liverpoole odbędzie się w niedzielę (10 sierpnia) o godzinie 16:00. Spotkanie nie będzie transmitowane przez żadną polską telewizję. Mecz również nie będzie dostępny online.
Crystal Palace – Liverpool: sonda
Kto zdobędzie Tarczę Wspólnoty?
- Crystal Palace 11%
- Liverpool 89%
47+ Votes
Crystal Palace – Liverpool: kursy bukmacherskie
W starciu o Tarczę Wspólnoty bukmacherzy wyraźnie wskazują Liverpool jako faworyta. Za zwycięstwo The Reds kurs wynosi około 1.67. Triumf Crystal Palace wyceniany jest na poziomie mniej więcej 5.00, a ewentualny remis w regulaminowym czasie gry można typować po kursie 4.30.
Spotkanie o Tarczę Wspólnoty nie będzie transmitowane w Polsce.
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 10 sierpnia. Początek meczu na Wembley o godzinie 16:00.
