Crystal Palace – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (10.08.2025)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Crystal Palace – Liverpool: typy bukmacherskie

Już w niedzielę (10 sierpnia) legendarne Wembley będzie areną meczu otwierającego nowy sezon w Anglii. Crystal Palace zmierzy się z Liverpoolem w pojedynku o Tarczę Wspólnoty. Naprzeciw siebie staną aktualny mistrz Premier League oraz zdobywca Pucharu Anglii.

Triumf w Pucharze Anglii w maju, po zwycięstwie nad Manchesterem City, zakończył aż 120-letnie oczekiwanie Orłów na pierwsze trofeum. Dla podopiecznych Olivera Glasnera Wembley stało się wręcz szczęśliwym miejscem. W sześciu meczach rozegranych na tym obiekcie w ostatnich latach zwyciężali czterokrotnie, a tegoroczny finał przeszedł do historii klubu.

Liverpool, mimo marcowej porażki w finale Pucharu Ligi z Chelsea, pod wodzą Arne Slota był w lidze bezkonkurencyjny, zdobywając mistrzostwo. Co ciekawe, The Reds nigdy w historii nie przegrali dwóch meczów na Wembley w tym samym roku kalendarzowym. Wsparty letnimi transferami zespół z Anfield Road przystępuje do starcia w roli wyraźnego faworyta. Nasz typ: wygrana Liverpoolu.

Crystal Palace – Liverpool: ostatnie wyniki

Dla piłkarzy z Londynu ostatnim sprawdzianem przed niedzielnym starciem były dwa mecze kontrolne z Augsburgiem. Pierwszy skład wygrał (3:1), natomiast rezerwowa drużyna uległa rywalowi z 1. Bundesligi (0:1). W trakcie przygotowań Crystal Palace przegrało z FSV Mainz (3:4) i pokonało Crawley Town (3:0).

W letnich przygotowaniach mistrzowie Anglii pokonali m.in. Preston North End (3:1) i Yokohamę F. Marinos (3:1), a na zakończenie zgrupowania wygrali oba mecze z Athletic Bilbao. Najpierw padł wynik (4:1) w meczu rezerw, a następnie było (3:2) w starciu pierwszych składów. Podopieczni Arne Slota ulegli także Milanowi (2:4). Martwić może jednak brak czystego konta w żadnym z pięciu sparingów.

Crystal Palace – Liverpool: historia

W minionym sezonie obie drużyny rywalizowały w Premier League, dostarczając kibicom sporo emocji. Pierwsze spotkanie zostało rozegrane na Selhurst Park i zakończyło się skromnym zwycięstwem Liverpoolu (1:0) po golu Diogo Joty. Przed startem obecnego sezonu Portugalczyk zginął w wypadku samochodowym, co wstrząsnęło całym piłkarskim światem.

Rewanż na Anfield Road w maju przyniósł remis (1:1). Goście objęli prowadzenie po trafieniu Ismaila Sarra, lecz w końcówce niezawodny Mohamed Salah doprowadził do wyrównania. Bilans ostatnich pięciu bezpośrednich starć jest na korzyść aktualnych mistrzów Anglii. Liverpool wygrał dwa razy, dwa mecze zakończyły się remisem, a raz górą byli londyńczycy.

Crystal Palace – Liverpool: kursy bukmacherskie

W niedzielnym meczu o Tarczę Wspólnoty faworytem będą piłkarze Liverpoolu. Kurs na zwycięstwo The Reds wynosi około 1.59. Triumf Crystal Palace wyceniono na mniej więcej 5.40, natomiast remis można obstawić po kursie 4.30.

Crystal Palace – Liverpool: przewidywane składy

Crystal Palace: Henderson – Richards, Guehi, Lacroix – Munoz, Lerma, Wharton, Mitchell – Sarr, Mateta, Eze

Liverpool: Mamardashvili – Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Crystal Palace – Liverpool: sonda

Crystal Palace – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Liverpool o Tarczę Wspólnoty zostanie rozegrany w niedzielę, 10 sierpnia. Początek rywalizacji na Wembley o godzinie 16:00.

