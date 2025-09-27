Crystal Palace - Liverpool FC transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na 27 września mecz 6. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Crystal Palace – Liverpool, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League powinny zainteresować kibiców szukającego jakościowego futbolu. Do rywalizacji o ligowe punkty w angielskiej elicie staną jedynie dwie niepokonane drużyn w tych rozgrywkach, czyli Crystal Palace i Liverpool.

Zapowiedź meczu: Crystal Palace – Liverpool FC

Zespół gospodarzy zdążył już w tym sezonie napsuć krwi drużynie Arne Slota. Jego podopieczni przegrali bowiem na Wembley mecz o Tarczę Wspólnoty. Sobotni pojedynek w Londynie to zatem odpowiednia okazja na zrewanżowanie się rywalowi.

Crystal Palace – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Brighton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.

Crystal Palace – Liverpool, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Crystal Palace – Liverpool, kto wygra?

Crystal Palace – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego starcia jest Liverpool, co nie powinno dziwić. Jeśli rozważasz typ na wygraną aktualnego mistrza Anglii, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92 W przypadku zwycięstwa Crystal Palace sięga natomiast nawet 3.85. Zbliżony kurs można znaleźć na zdarzenie zakładające podział punktów w Londynie.

Crystal Palace Liverpool FC 3.85 3.70 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 00:41 .

Gdzie oglądać mecz Crystal Palace – Liverpool? Spotkanie Crystal Palace – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Brighton? Mecz odbędzie się już w sobotę (27 września) o godzinie 16:00.

