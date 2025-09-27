Crystal Palace – Liverpool, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League powinny zainteresować kibiców szukającego jakościowego futbolu. Do rywalizacji o ligowe punkty w angielskiej elicie staną jedynie dwie niepokonane drużyn w tych rozgrywkach, czyli Crystal Palace i Liverpool.
Zapowiedź meczu: Crystal Palace – Liverpool FC
Zespół gospodarzy zdążył już w tym sezonie napsuć krwi drużynie Arne Slota. Jego podopieczni przegrali bowiem na Wembley mecz o Tarczę Wspólnoty. Sobotni pojedynek w Londynie to zatem odpowiednia okazja na zrewanżowanie się rywalowi.
Crystal Palace – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – Brighton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.
Crystal Palace – Liverpool, transmisja online
Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.
Reklama
Crystal Palace – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Crystal Palace
- Remis
- Wygrana Liverpoolu
0 Votes
Crystal Palace – Liverpool, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem sobotniego starcia jest Liverpool, co nie powinno dziwić. Jeśli rozważasz typ na wygraną aktualnego mistrza Anglii, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92 W przypadku zwycięstwa Crystal Palace sięga natomiast nawet 3.85. Zbliżony kurs można znaleźć na zdarzenie zakładające podział punktów w Londynie.
Spotkanie Crystal Palace – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (27 września) o godzinie 16:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.