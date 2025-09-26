Crystal Palace – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Crystal Palace – Liverpool: typy bukmacherskie
Spotkanie Crystal Palace – Liverpool z pozoru nie wygląda na mecz, który zachwyca kibiców angielskiego futbolu. Tymczasem na boisko wybiegną jedyne niepokonane kluby w tym sezonie Premier League. Do rywalizacji w roli faworyta przystąpi broniący tytułu mistrzowskiego Liverpool, ale Crystal Palace jest w stanie przerwać serię zwycięstw gości. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Crystal Palace – Liverpool: ostatnie wyniki
Crystal Palace nie przegrało żadnego z pięciu dotychczasowych meczów w Premier League. Niedawno londyńczycy pokonali 2:1 West Ham United. To pozwoliło im na znalezienie się w najlepszej piątce w tabeli. Orły radzą sobie także w rozgrywkach pucharowych. Crystal Palace zakwalifikowało się do fazy ligowej Ligi Konferencji oraz do 1/8 finału EFL Cup.
Wyłączając spotkanie inaugurujące sezon 2025/2026 na Wyspach Brytyjskich, Liverpool może szczycić się serią siedmiu zwycięstw z rzędu. W tym czasie The Reds zdołali wygrać derby Liverpoolu. Pokonali oni również bardziej renomowanych przeciwników, jak Atletico Madryt w Lidze Mistrzów oraz Arsenal w Premier League.
Crystal Palace – Liverpool: historia
W tym roku odbyły się dwa mecze bezpośrednie z udziałem Crystal Palace i Liverpoolu. Arne Slot nie może być zadowolony z ich bilansu, ponieważ na Anfield padł remis 1:1. Zwycięzcy nie wyłoniono także w podstawowym czasie gry sierpniowego spotkania o Tarczę Wspólnoty. Wówczas to ekipa z Londynu wykonywała lepiej rzuty karne, dzięki czemu ograła The Reds.
Crystal Palace – Liverpool: kursy bukmacherskie
Piłkarze Crystal Palace nie będą faworytem sobotniej konfrontacji. Współczynnik na sukces londyńskiej drużyny oceniano na poziomie między 3.70 a 3.95. Potencjalny remis można zagrać po kursie nawet 3.92. Z kolei wygraną Liverpoolu można postawić po kursie 1.95.
Crystal Palace – Liverpool: kto wygra?
Crystal Palace – Liverpool: przewidywane składy
|8Jefferson Lerma
|9Edward Nketiah
|12Chrisantus Uche
|17Nathaniel Clyne
|23Jaydee Canvot
|24Borna Sosa
|31Remi Matthews
|59Rio Cardines
|2Joe Gomez
|3Wataru Endo
|7Florian Wirtz
|17Curtis Jones
|25Giorgi Mamardashvili
|26Andrew Robertson
|30Jeremie Frimpong
|73Rio Ngumoha
Crystal Palace – Liverpool: transmisja meczu
Mecz Crystal Palace – Liverpool odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do spotkań Premier League jest do zakupu w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
