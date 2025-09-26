Crystal Palace – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

17:20, 26. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Crystal Palace - Liverpool FC: typy i kursy na mecz 6. kolejki Premier League. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Ryan Gravenberch
PressFocus Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Crystal Palace – Liverpool: typy bukmacherskie

Spotkanie Crystal PalaceLiverpool z pozoru nie wygląda na mecz, który zachwyca kibiców angielskiego futbolu. Tymczasem na boisko wybiegną jedyne niepokonane kluby w tym sezonie Premier League. Do rywalizacji w roli faworyta przystąpi broniący tytułu mistrzowskiego Liverpool, ale Crystal Palace jest w stanie przerwać serię zwycięstw gości. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Superbet
2,07
Poniżej 2,5 bramki – TAK
przejdź do Superbet
*Kursy z 26.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Crystal Palace – Liverpool: ostatnie wyniki

Crystal Palace nie przegrało żadnego z pięciu dotychczasowych meczów w Premier League. Niedawno londyńczycy pokonali 2:1 West Ham United. To pozwoliło im na znalezienie się w najlepszej piątce w tabeli. Orły radzą sobie także w rozgrywkach pucharowych. Crystal Palace zakwalifikowało się do fazy ligowej Ligi Konferencji oraz do 1/8 finału EFL Cup.

Wyłączając spotkanie inaugurujące sezon 2025/2026 na Wyspach Brytyjskich, Liverpool może szczycić się serią siedmiu zwycięstw z rzędu. W tym czasie The Reds zdołali wygrać derby Liverpoolu. Pokonali oni również bardziej renomowanych przeciwników, jak Atletico Madryt w Lidze Mistrzów oraz Arsenal w Premier League.

Crystal Palace – Liverpool: historia

W tym roku odbyły się dwa mecze bezpośrednie z udziałem Crystal Palace i Liverpoolu. Arne Slot nie może być zadowolony z ich bilansu, ponieważ na Anfield padł remis 1:1. Zwycięzcy nie wyłoniono także w podstawowym czasie gry sierpniowego spotkania o Tarczę Wspólnoty. Wówczas to ekipa z Londynu wykonywała lepiej rzuty karne, dzięki czemu ograła The Reds.

Crystal Palace – Liverpool: kursy bukmacherskie

Piłkarze Crystal Palace nie będą faworytem sobotniej konfrontacji. Współczynnik na sukces londyńskiej drużyny oceniano na poziomie między 3.70 a 3.95. Potencjalny remis można zagrać po kursie nawet 3.92. Z kolei wygraną Liverpoolu można postawić po kursie 1.95.

Crystal Palace
Remis
Liverpool FC
3.75
3.60
1.92
4.00
3.55
1.92
3.75
3.70
1.91
3.68
3.60
1.85
4.00
3.70
1.92
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2025 17:19.

Crystal Palace – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Crystal Palace
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu
  • Wygrana Crystal Palace 100%
  • Remis 0%
  • Wygrana Liverpoolu 0%

1+ Votes

Crystal Palace – Liverpool: przewidywane składy

Crystal Palace – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Liverpool odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do spotkań Premier League jest do zakupu w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

