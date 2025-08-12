FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy zespół Kolejorza odrobi spore straty z pierwszego spotkania? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, gdzie oglądać?

FK Crvena Zvezda Belgrad zmierzy się u siebie z Lechem Poznań w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że przed tygodniem na Bułgarskiej padł wynik 3:1 dla serbskiego klubu, więc mistrzowie Polski mają trudne zadanie, aby odrobić straty. Podopieczni Nielsa Frederiksena na pewno będą jednak walczyć do końca o awans do play-offów, gdzie zwycięzca zagra z Pafos FC (Cypr) lub Dynamem Kijów (Ukraina). Początek rywalizacji na Stadionie Rajko Miticia już we wtorek, 12 sierpnia o godzinie 21:00.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań.

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, transmisja w TV

Spotkanie w ramach kwalifikacji Champions League będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Ten mecz możesz bowiem obejrzeć na kanałach TVP 2 oraz TVP Sport, gdzie zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, transmisja online

Pojedynek między Crveną Zvezdą Belgrad a Lechem Poznań będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Mianowicie, to starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, sonda

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Crvenej Zvezdy Belgrad wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 5.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.40. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

