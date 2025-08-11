FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Mistrzów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Rajko Miticia już w najbliższy wtorek, 12 sierpnia o godzinie 21:00.

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, typy i przewidywania

FK Crvena Zvezda Belgrad zmierzy się u siebie z Lechem Poznań w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Podopieczni Nielsa Frederiksena stoją przed ogromny wyzwaniem odrobienia start z pierwszego spotkania. Przypomnijmy, że tydzień temu na Bułgarskiej padł wynik 3:1 dla serbskiej drużyny. Liczymy, iż ekipa Dumy Wielkopolski będzie walczyć o awans do ostatniej chwili. Początek rywalizacji na Stadionie Rajko Miticia już w najbliższy wtorek, 12 sierpnia o godzinie 21:00.

Lech Poznań będzie musiał zagrać ofensywnie, więc prawdopodobnie minimum raz trafi do siatki. Z drugiej strony zachowanie czystego konta graniczy z cudem. Dlatego spodziewamy się otwartego widowiska i bramek zdobytych przez dwa zespoły. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Nie ma informacji o kontuzjach lub absencjach z innych powodów w drużynie gospodarzy. Natomiast zespół gości będzie musiał radzić sobie bez kilka ważnych piłkarzy. Mianowicie, Niels Frederiksen nie skorzysta z Radosława Murawskiego, Daniela Hakansa, Patrika Walemarka, Afonso Sousy, Aliego Gholizadeha oraz Bartłomieja Barańskiego, którzy mierzą się z urazami.

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Radosław Murawski Uraz nogi Początek września 2025 Bartlomiej Baranski Uraz mięśnia Koniec sierpnia 2025 Daniel Håkans Uraz kostki Połowa września 2025 Patrik Walemark Uraz więzadła Początek listopada 2025 Afonso Sousa Uraz mięśnia Koniec sierpnia 2025

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Zarówno Serbowie, jak i Polacy imponują na ligowym podwórku. W dwóch poprzednich kolejkach Crvena Zvezda Belgrad wygrała 1:0 z TSC Backą Topolą (1:0) oraz nie dała żadnych szans OFK Belgrad (7:1). Natomiast Lech Poznań, który pauzował w ostatniej serii gier, wcześniej poradził sobie z Górnikiem Zabrze (2:1) i pokonał po fantastycznym widowisku Lechię Gdańsk (4:3). Dobra forma obu ekipa wróży nam znakomite widowisko we wtorkowy wieczór.

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, historia

Do tej pory Lech Poznań i Crvena Zvezda Belgrad zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Pierwszy pojedynek miał miejsce w 2010 roku w ramach meczu towarzyskiego – wówczas ekipa Kolejorza pokonał utytułowanego rywala 3:1. Drugie spotkanie rozegrano tydzień temu, w eliminacjach Ligi Mistrzów – tym razem lepsi okazali się Serbowie, którzy wygrali w Poznaniu 3:1. Bilans bezpośrednich starć obu ekip jest więc remisowy – po jednym zwycięstwie i identycznym stosunku bramek 4:4.

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Crvenej Zvezdy Belgrad wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to mniej więcej 5.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.40. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z pakietu powitalnego.

Crvena Zvezda Belgrad Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2025 11:11 .

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, przewidywane składy

Crvena Zvezda: Matheus – Seol, Rodrigo, Veljković, Tiknizyan – Elsnik – Milson, Krunić, Ivanić – Duarte, Ndiaye

Lech: Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić, Moutinho – Kozubal, Jagiełło – Szymczak, Palma, Bengtsson – Ishak

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, kto wygra?

FK Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie Crvena Zvezda Belgrad – Lech Poznań w ramach kwalifikacji Champions League będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport, w serwisie streamingowym tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Początek rywalizacji na Stadionie Rajko Miticia już w najbliższy wtorek, 12 sierpnia o godzinie 21:00.

