Cracovia – Motor Lublin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.11.2025)

Cracovia - Motor Lublin to mecz 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (22 listopada) o godz. 14:45. Transmisja na żywo w TV i stream online. Gdzie oglądać?

PressFocus Na zdjęciu: Mikkel Maigaard

Cracovia – Motor: gdzie oglądać?

Cracovia podejmie Motor Lublin w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 22 listopada, o godz. 14:45. Pasy spróbują przed własną publicznością przełamać serię słabszych występów. W sześciu ligowych meczach zespół Luki Elsnera odniósł tylko jedno zwycięstwo, a tuż przed przerwą na reprezentacje doznał bolesnej porażki z Radomiakiem (0:3).

Motor natomiast zaczyna łapać rytm. Drużyna prowadzona przez Mateusza Stolarskiego w trzech ostatnich ligowych występach zdobyła pięć punktów. Lublinianie mają obecnie trzy oczka przewagi nad zagrożonymi zespołami, choć w delegacjach radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Jedyne wyjazdowe zwycięstwo odnieśli dotąd w Zabrzu. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Motor Lublin.

Cracovia – Motor: transmisja w TV

Mecz Cracovii z Motorem Lubin będzie dostępny na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Spotkanie skomentują Kamil Kania oraz Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji w Krakowie o godzinie 14:45.

Cracovia – Motor: stream online

Spotkanie pomiędzy Cracovią a Motorem Lublin będzie także transmitowane w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu pakietu Super Sport, w którym dostępne wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.

Kiedy odbędzie się spotkanie Cracovia – Motor Lublin? Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 22 listopada, o godzinie 14:45. Gdzie oglądać mecz Cracovia – Motor Lublin? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

