Chrobry Głogów - ŁKS Łódź: która z drużyn okaże się lepsza w 4. kolejce Betclic 1. Ligi? Transmisja i stream online.

Chrobry – ŁKS: gdzie oglądać?

W czwartej kolejce Betclic 1. Ligi piłkarze Chrobrego rozegrają już trzeci domowy mecz w tym sezonie ligowym. Przed zawodnikami z Głogowa dosyć spore wyzwanie, ponieważ naprzeciw stanie ŁKS Łódź, czyli drużyna, której Chrobry nie był w stanie pokonać w żadnym z czterech ostatnich meczów. Goście to dosyć wyraźny faworyt tej rywalizacji, ale w piłce nigdy nie można być niczego pewnym. Szczególnie na zapleczu Ekstraklasy.

Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Chrobry Głogów – ŁKS Łódź.

Chrobry – ŁKS: transmisja w TV

Spotkanie Chrobry Głogów – ŁKS Łódź tym razem nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Początek meczu w Głogowie przewidziany jest na sobotę, 9 sierpnia o godzinie 14:30.

Chrobry – ŁKS: stream online

Możliwość obejrzenia rywalizacji Chrobry Głogów – ŁKS Łódź oferuje także internet. Transmisję możesz śledzić na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. O komentarz zadbają Krzysztof Lenarczyk i Bartłomiej Kalinkowski. Starcie można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Chrobry – ŁKS: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chrobrego

Remis

Wygrana ŁKS-u Wygrana Chrobrego 0%

Remis 0%

Wygrana ŁKS-u 100% 2+ Votes

Chrobry – ŁKS: kursy bukmacherskie

Chrobry Głogów ŁKS Łódź 3.80 3.55 1.83 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2025 13:18 .

Kiedy odbędzie się mecz Chrobry Głogów – ŁKS Łódź? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 9 sierpnia, o godzinie 14:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Chrobry Głogów – ŁKS Łódź? Mecz będzie transmitowany na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV.

