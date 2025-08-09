Chrobry – ŁKS: gdzie oglądać?
W czwartej kolejce Betclic 1. Ligi piłkarze Chrobrego rozegrają już trzeci domowy mecz w tym sezonie ligowym. Przed zawodnikami z Głogowa dosyć spore wyzwanie, ponieważ naprzeciw stanie ŁKS Łódź, czyli drużyna, której Chrobry nie był w stanie pokonać w żadnym z czterech ostatnich meczów. Goście to dosyć wyraźny faworyt tej rywalizacji, ale w piłce nigdy nie można być niczego pewnym. Szczególnie na zapleczu Ekstraklasy.
Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Chrobry Głogów – ŁKS Łódź.
Chrobry – ŁKS: transmisja w TV
Spotkanie Chrobry Głogów – ŁKS Łódź tym razem nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Początek meczu w Głogowie przewidziany jest na sobotę, 9 sierpnia o godzinie 14:30.
Chrobry – ŁKS: stream online
Możliwość obejrzenia rywalizacji Chrobry Głogów – ŁKS Łódź oferuje także internet. Transmisję możesz śledzić na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. O komentarz zadbają Krzysztof Lenarczyk i Bartłomiej Kalinkowski. Starcie można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.
Chrobry – ŁKS: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chrobrego 0%
- Remis 0%
- Wygrana ŁKS-u 100%
2+ Votes
Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 9 sierpnia, o godzinie 14:30.
Mecz będzie transmitowany na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV.
