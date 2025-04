Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Chrobry Głogów – Arka Gdynia: Gdzie oglądać?

Ostatnim sobotnim meczem Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Chrobrym Głogów a zespołem Arki Gdynia. Nie ma co ukrywać, to mecz dwóch drużyn o zupełnie przeciwnych celach i możliwościach. Goście są praktycznie o krok od awansu do PKO Ekstraklasy, zaś goście muszą cały czas walczyć o ligowy byt.

Chrobry Głogów – Arka Gdynia: Transmisja TV

Transmisja meczy Chrobry Głogów – Arka Gdynia dostępna będzie na kanale TVP 3. Początek rywalizacji w sobotę 12 kwietnia 2025 roku o godzinie 19:30.

Chrobry Głogów – Arka Gdynia: Stream online

Ten mecz będzie można oglądać również na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy podczas podać podczas zakładania konta w Betclic kod promocyjny GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości.

Chrobry Głogów – Arka Gdynia: Kto wygra?

Chrobry Głogów – Arka Gdynia: Kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Arki Gdynia. Kurs na zwycięstwo zespołu z Trójmiasta wynosi mniej więcej 1.66. Z kolei na remis można zagrać za mniej więcej 3.50. Jeśli zaś chcemy postawić na trzy punkty zespołu z Głogowa, zagrać można za 5.00.

Chrobry Głogów Arka Gdynia 5.00 3.50 1.66 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2025 13:21 .

Kiedy odbędzie się mecz Chrobry Głogów – Arka Gdynia? Początek rywalizacji w sobotę 12 kwietnia 2025 roku o godzinie 19:30. Gdzie obejrzeć mecz Chrobry Głogów – Arka Gdynia? Mecz będzie można obejrzeć na kanale TVP 3, na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl a także w Betclic TV.

