PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea – Leicester: gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych meczu angielskiej Premier League będzie rywalizacja pomiędzy Chelsea a zespołem Leicester City. Zdecydowanym faworytem tego meczu jest oczywiście zespół gospodarzy, który w tym sezonie walczy o zakwalifikowanie się do rozgrywek Ligi Mistrzów. Goście z kolei liczą tylko na utrzymanie i to raczej należy rozpatrywać jako zadanie bardzo trudne do wykonania.

Chelsea – Leicester: transmisja w TV

Ten mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Początek rywalizacji w Londynie już w niedzielę 9 marca 2025 roku o godzinie 15:00.

Chelsea – Leicester: stream online

Starcie Chelsea z Leicester będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viapaly.

Chelsea – Leicester: kto wygra?

Chelsea – Leicester: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Chelsea. Kurs na zwycięstwo ekipy z Londynu wynosi około 1.22. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 7.10. Za aż 11.5 zagramy na trzy punkty zdobyte przez zespół gości, a więc Leicester City.

Chelsea Leicester 1.26 7.25 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2025 07:02 .

Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Leicester? Początek rywalizacji w niedzielę 9 marca 2025 roku o godzinie 15:00. Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Leicester? Mecz będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viapaly.

