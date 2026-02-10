Chelsea – Leeds: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (10 lutego) mecz 26. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Pedro Neto

Chelsea – Leeds, gdzie oglądać?

W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Chelsea – Leeds. Obie drużyny sięgnęły po zwycięstwo w ostatniej serii gier, więc o ich formę powinniśmy być spokojni. Gospodarze są dodatkowo zmotywowani, ponieważ pragną rewanżu za porażkę w poprzednim bezpośrednim starciu. Czy im się to uda? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Leeds

Chelsea – Leeds, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Leeds obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Michał Żyro.

Chelsea – Leeds, transmisja online

Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Leeds będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Leeds, kto wygra?

Chelsea – Leeds, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.55, przy współczynniku 5.80 na wygraną Leeds. Remis wyceniono kursem 4.50.

Chelsea Leeds 1.53 4.50 6.10 Odds are subject to change. Last updated 10 lutego 2026 22:06

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Leeds? Spotkanie Chelsea – Leeds będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Leeds? Mecz odbędzie się już we wtorek (10 lutego) o godzinie 20:30.

