Chelsea – Leeds, gdzie oglądać?
W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Chelsea – Leeds. Obie drużyny sięgnęły po zwycięstwo w ostatniej serii gier, więc o ich formę powinniśmy być spokojni. Gospodarze są dodatkowo zmotywowani, ponieważ pragną rewanżu za porażkę w poprzednim bezpośrednim starciu. Czy im się to uda? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Leeds
Chelsea – Leeds, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – Leeds obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Michał Żyro.
Chelsea – Leeds, transmisja online
Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Leeds będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Chelsea – Leeds, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea
- Remis
- Wygrana Leeds
0 Votes
Chelsea – Leeds, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.55, przy współczynniku 5.80 na wygraną Leeds. Remis wyceniono kursem 4.50.
Spotkanie Chelsea – Leeds będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (10 lutego) o godzinie 20:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.