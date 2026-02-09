Chelsea FC – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (10.02.2026)

Chelsea – Leeds: typy bukmacherskie
W 26. kolejce Premier League na Stamford Bridge zaprezentuje się Chelsea, która chce zrewanżować się Leeds United na grudniową porażkę. The Blues mają teraz innego szkoleniowca, więc będzie to nowy rozdział w historii tej rywalizacji. Przyjezdni tym razem nie mogą być już tak pewni swego. Szczególnie wobec tylko jednego wyjazdowego zwycięstwa w sezonie. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
Chelsea – Leeds: ostatnie wyniki
Piłkarze Chelsea niezmiennie imponują formą pod wodzą Liama Roseniora. Anglik poprowadził ostatnio zespół do wyjazdowej wygranej 3:1 z Wolverhampton Wanderers. Wcześniej The Blues ograli 3:2 West Ham United. Łącznie londyńczycy szczycą się serią czterech kolejnych zwycięstw w Premier League.
Leeds w minionym weekend rozegrało mecz, który w ostatecznym rozrachunku może być niezwykle istotny na koniec sezonu. Beniaminek rywalizował z Nottingam Forest. Obie ekipy walczą o utrzymanie w angielskiej elicie, stąd komplet punktów był tutaj na wagę złota. Pełną pulę zdobył ostatecznie Daniel Farke i jego podopieczni, którzy wygrali 3:1.
Chelsea – Leeds: historia
Kluby te grały ze sobą w grudniu ubiegłego roku. Wówczas Leeds powtórzyło historię z sierpnia 2022 roku i ponownie strzeliło Chelsea trzy gole. Tym samym beniaminek mógł się cieszyć z pokonania faworyta 3:1.
Chelsea – Leeds: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do wtorkowego meczu przystąpi Chelsea. Wskazuje na to współczynnik 1.56 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Leeds możesz zagrać po kursie około 5.75. Z kolei zdarzenie zakładające podział punktów wyceniono kursem między 4.20 a 4.40.
Chelsea – Leeds: kto wygra?
Chelsea – Leeds: przewidywane składy
Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; J Pedro
Leeds: Darlow; Rodon, Struijk, Justin; Bogle, Aaronson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor
Chelsea – Leeds: transmisja meczu
Mecz Chelsea – Leeds odbędzie się we wtorek (10 lutego) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
