Chelsea - Everton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (13 grudnia) mecz 16. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Estevao

Chelsea – Everton, gdzie oglądać?

W 16. kolejce Premier League o ligowe punkty zagrają Chelsea i Everton. W znacznie lepszym humorach do rywalizacji przystąpi Sean Dyche i jego zespół. Doświadczony angielski szkoleniowiec spróbuje ograć na Stamford Bridge zawodników Enzo Mareski. Z jakim skutkiem? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Everton

Chelsea – Everton, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Everton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.

Chelsea – Everton, transmisja online

Mecz 16, kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Evertonu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chelsea – Everton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Evertonu Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Evertonu 0 Votes

Chelsea – Everton, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Chelsea wywiąże się z roli faworyta i pokona Everton. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi 1.68. Jeżeli na zwycięzcę spotkania typujesz przyjezdnych, może zagrać ten typ po kursie 5.10. Remis wyceniono współczynnikiem 3.90.

Chelsea Everton 1.75 3.80 4.90 Odds are subject to change. Last updated 13 grudnia 2025 10:42

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Everton? Starcie Chelsea – Everton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Everton? Mecz odbędzie się już w sobotę (13 grudnia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.