Chelsea FC – Everton FC: typy, kursy, zapowiedź (13.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Chelsea – Everton: typy bukmacherskie

Sobotnie granie w 16. kolejce Premier League zaczniemy na Stamford Bridge, gdzie zagrają Chelsea i Everton. Będzie to mecz z udziałem drużyn, które w ligowej tabeli dzieli zaledwie punkt. Gospodarze postarają się uniknąć kolejnej straty punktów. Z kolei przyjezdni liczą, że podtrzymają zwycięską passę. Ich zwycięstwo w Londynie byłoby odebrane jako niespodzianka. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu drużyn można jednak wyobrazić sobie taki scenariusz. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Chelsea – Everton: ostatnie wyniki

W tym sezonie Chelsea zdarzały się już mniejsze i większe wahania formy. Któż jednak spodziewał się, że The Blues popadną w kryzys po rozegraniu najlepszego meczu w kampanii 2025/2026? Londyńczycy rozbili u siebie Barcelonę 3:0. Od tego momentu nie zdołali pokonać żadnego z czterech rywali. Enzo Maresca i spółka zremisowali z Arsenalem i Bournemouth. Porażką zakończyły się ich potyczki z Leeds United i Atalantą.

Na właściwą ścieżkę wszedł natomiast Everton, który jest trzecim najlepszym zespołem w Premier League w okresie za pięć ostatnich meczów. Sean Dyche i jego drużyna wykorzystali sprzyjający terminarz (Fulham, Bournemouth oraz Nottingham Forest), ale ograli też Manchester United, z którym przecież nie byli faworytem. Jedynej porażki doznali u siebie z Newcastle United.

Chelsea – Everton: historia

Neutralni kibice prawdopodobnie zdążyli już zapomnieć o obu bezpośrednich meczach Chelsea i Evertonu z poprzedniej kampanii. Na wówczas jeszcze Goodison Park padł bezbramkowy remis. Jedna bramka padła w Londynie na Stamford Bridge, gdzie The Blues zwyciężyli 1:0.

Chelsea – Everton: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Chelsea powinna poradzić sobie w meczu rozgrywanym przed własną publicznością. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.67. Z kolei wygraną Evertonu możesz zagrać po kursie około 5.00. Potencjalny remis wyceniono kursami między 3.70 a 3.85.

Chelsea – Everton: kto wygra?

Chelsea – Everton: przewidywane składy

Chelsea – Everton: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Everton odbędzie się w sobotę (13 grudnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

