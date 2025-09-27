Chelsea FC – Brighton & Hove Albion: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.09.2025)

14:28, 27. września 2025 19:53, 27. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Chelsea FC - Brighton & Hove Albion transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać sobotni mecz 6. kolejki Premier League.

Estevao
PressFocus Na zdjęciu: Estevao

Chelsea – Brighton, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League tradycyjnie obfitować będą w, w których angielscy giganci podejmą mniej renomowane kluby. W najbliższej serii gier Chelsea przed własną publicznością podejmie Brighton.

Zapowiedź meczu: Chelsea FC – Brighton & Hove Albion

Gospodarze nie przystąpią do tego meczu w dobrych nastrojach, ponieważ w ostatnim meczu przegrali z Manchesterem United (1:2). Co innego przyjezdni, którzy są świeżo po zatrzymaniu Tottenhamu, co musi im dodać skrzydeł przed starciem z kolejnym londyńskim gigantem.

Chelsea – Brighton, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Brighton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.

Chelsea – Brighton, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Chelsea – Brighton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Brighton
  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Brighton

0 Votes

Chelsea – Brighton, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego starcia jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92 W przypadku zwycięstwa Brighton sięga natomiast nawet 3.85. Bliźniaczo podobny kurs można znaleźć na zdarzenie zakładające podział punktów w Londynie.

Chelsea
Brighton
1.90
3.80
3.90
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 12:03.
Gdzie oglądać mecz Chelsea – Brighton?

Spotkanie Chelsea – Brighton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Brighton?

Mecz odbędzie się już w sobotę (27 września) o godzinie 16:00.

