Chelsea FC - Brighton & Hove Albion transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać sobotni mecz 6. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Estevao

Chelsea – Brighton, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League tradycyjnie obfitować będą w, w których angielscy giganci podejmą mniej renomowane kluby. W najbliższej serii gier Chelsea przed własną publicznością podejmie Brighton.

Zapowiedź meczu: Chelsea FC – Brighton & Hove Albion

Gospodarze nie przystąpią do tego meczu w dobrych nastrojach, ponieważ w ostatnim meczu przegrali z Manchesterem United (1:2). Co innego przyjezdni, którzy są świeżo po zatrzymaniu Tottenhamu, co musi im dodać skrzydeł przed starciem z kolejnym londyńskim gigantem.

Chelsea – Brighton, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Brighton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.

Chelsea – Brighton, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Chelsea – Brighton, kto wygra?

Chelsea – Brighton, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego starcia jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92 W przypadku zwycięstwa Brighton sięga natomiast nawet 3.85. Bliźniaczo podobny kurs można znaleźć na zdarzenie zakładające podział punktów w Londynie.

Chelsea Brighton 1.90 3.80 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 12:03 .

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Brighton? Spotkanie Chelsea – Brighton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Brighton? Mecz odbędzie się już w sobotę (27 września) o godzinie 16:00.

