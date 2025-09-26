Chelsea FC – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Chelsea FC - Brighton & Hove Albion: typy i kursy na mecz 6. kolejki Premier League. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Joao Pedro
PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Chelsea – Brighton: typy bukmacherskie

Spotkanie Chelsea Brighton to starcie, które powinno zaciekawić sympatyków angielskiego futbolu. Kluby te grają o różne cele, ale w tabeli dzieli je dystans trzech punktów. Przyjezdni w przypadku nieoczekiwanego zwycięstwa mogą zatem znaleźć się w szerokiej czołówce. Takiego scenariusza nikt w Londynie jednak nie zakłada. Mój typ: wygrana Chelsea.

Chelsea – Brighton: ostatnie wyniki

Wrzesień to pracowity miesiąc dla piłkarzy Chelsea, którzy mimo prezerwy reprezentacyjnej rozegrali cztery spotkania. Jednocześnie londyńczycy nie spisali się najlepiej w tym okresie. Popularni The Blues ulegli Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów (1:3) oraz Manchesterowi United (1:2) w Premier League. Na pocieszenie pozostał im awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej po wygranej z niżej notowanym Lincoln City (2:1).

W analogicznym okresie trzykrotnie w akcji zobaczyliśmy zawodników Brighton. Zaczęli oni od ligowej porażki 1:2 z Bournemouth. Następnie zdołali urwać punkt Tottenhamowi (2:2). Pokaz ofensywnej siły tego zespołu miał miejsce w 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie Brighton nie miało litości dla graczy Barnsley (wygrana 6:0).

Chelsea – Brighton: historia

Kluby te grają ze sobą regularnie. Jeszcze w 2024 roku można było mówić o wyraźnej przewadze Chelsea, która dwukrotnie pokonała Brighton (2:1 na wyjeździe i 4:2 u siebie). W tym roku londyńczycy mają już znacznie trudniej, ponieważ okazali się słabi od Brighton w Pucharze Anglii (1:2) oraz w Premier League (0:3).

Chelsea – Brighton: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Chelsea – Brighton będą gospodarze, których zwycięstwo można postawić z kursem ok. 175. Z kolei triumf gości oszacowano współczynnikiem ok. 4.10. Zdarzenie, że spotkanie zakończy się podziałem punktów ma kurs ok. 3.80.

Chelsea
Remis
Brighton
1.78
3.80
4.10
1.80
3.85
4.30
1.75
3.90
4.05
1.71
3.88
4.05
1.80
3.90
4.30
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2025 16:55.

Chelsea – Brighton: kto wygra?

Chelsea – Brighton: przewidywane składy

Chelsea – Brighton: transmisja meczu

Mecz Chelsea FC – Brighton & Hove Albion odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do spotkań Premier League jest do zakupu w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

