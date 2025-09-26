Chelsea FC – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Chelsea – Brighton: typy bukmacherskie
Spotkanie Chelsea – Brighton to starcie, które powinno zaciekawić sympatyków angielskiego futbolu. Kluby te grają o różne cele, ale w tabeli dzieli je dystans trzech punktów. Przyjezdni w przypadku nieoczekiwanego zwycięstwa mogą zatem znaleźć się w szerokiej czołówce. Takiego scenariusza nikt w Londynie jednak nie zakłada. Mój typ: wygrana Chelsea.
Chelsea – Brighton: ostatnie wyniki
Wrzesień to pracowity miesiąc dla piłkarzy Chelsea, którzy mimo prezerwy reprezentacyjnej rozegrali cztery spotkania. Jednocześnie londyńczycy nie spisali się najlepiej w tym okresie. Popularni The Blues ulegli Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów (1:3) oraz Manchesterowi United (1:2) w Premier League. Na pocieszenie pozostał im awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej po wygranej z niżej notowanym Lincoln City (2:1).
W analogicznym okresie trzykrotnie w akcji zobaczyliśmy zawodników Brighton. Zaczęli oni od ligowej porażki 1:2 z Bournemouth. Następnie zdołali urwać punkt Tottenhamowi (2:2). Pokaz ofensywnej siły tego zespołu miał miejsce w 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie Brighton nie miało litości dla graczy Barnsley (wygrana 6:0).
Chelsea – Brighton: historia
Kluby te grają ze sobą regularnie. Jeszcze w 2024 roku można było mówić o wyraźnej przewadze Chelsea, która dwukrotnie pokonała Brighton (2:1 na wyjeździe i 4:2 u siebie). W tym roku londyńczycy mają już znacznie trudniej, ponieważ okazali się słabi od Brighton w Pucharze Anglii (1:2) oraz w Premier League (0:3).
Chelsea – Brighton: kursy bukmacherskie
Faworytem meczu Chelsea – Brighton będą gospodarze, których zwycięstwo można postawić z kursem ok. 175. Z kolei triumf gości oszacowano współczynnikiem ok. 4.10. Zdarzenie, że spotkanie zakończy się podziałem punktów ma kurs ok. 3.80.
Chelsea – Brighton: kto wygra?
Chelsea – Brighton: przewidywane składy
Chelsea – Brighton: transmisja meczu
Mecz Chelsea FC – Brighton & Hove Albion odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do spotkań Premier League jest do zakupu w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
