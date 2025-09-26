Chelsea FC – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Chelsea – Brighton: typy bukmacherskie

Spotkanie Chelsea – Brighton to starcie, które powinno zaciekawić sympatyków angielskiego futbolu. Kluby te grają o różne cele, ale w tabeli dzieli je dystans trzech punktów. Przyjezdni w przypadku nieoczekiwanego zwycięstwa mogą zatem znaleźć się w szerokiej czołówce. Takiego scenariusza nikt w Londynie jednak nie zakłada. Mój typ: wygrana Chelsea.

Chelsea – Brighton: ostatnie wyniki

Wrzesień to pracowity miesiąc dla piłkarzy Chelsea, którzy mimo prezerwy reprezentacyjnej rozegrali cztery spotkania. Jednocześnie londyńczycy nie spisali się najlepiej w tym okresie. Popularni The Blues ulegli Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów (1:3) oraz Manchesterowi United (1:2) w Premier League. Na pocieszenie pozostał im awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej po wygranej z niżej notowanym Lincoln City (2:1).

W analogicznym okresie trzykrotnie w akcji zobaczyliśmy zawodników Brighton. Zaczęli oni od ligowej porażki 1:2 z Bournemouth. Następnie zdołali urwać punkt Tottenhamowi (2:2). Pokaz ofensywnej siły tego zespołu miał miejsce w 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie Brighton nie miało litości dla graczy Barnsley (wygrana 6:0).

Chelsea – Brighton: historia

Kluby te grają ze sobą regularnie. Jeszcze w 2024 roku można było mówić o wyraźnej przewadze Chelsea, która dwukrotnie pokonała Brighton (2:1 na wyjeździe i 4:2 u siebie). W tym roku londyńczycy mają już znacznie trudniej, ponieważ okazali się słabi od Brighton w Pucharze Anglii (1:2) oraz w Premier League (0:3).

Chelsea – Brighton: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Chelsea – Brighton będą gospodarze, których zwycięstwo można postawić z kursem ok. 175. Z kolei triumf gości oszacowano współczynnikiem ok. 4.10. Zdarzenie, że spotkanie zakończy się podziałem punktów ma kurs ok. 3.80.

Chelsea – Brighton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Brighton Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Brighton 0 Votes

Chelsea – Brighton: przewidywane składy

Chelsea Enzo Maresca Brighton Fabian Hürzeler Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Sanchez 27 Gusto 23 Chalobah 34 Acheampong 3 Cucurella 24 James 25 Caicedo 41 Estevao 8 Fernandez 7 Neto 20 Pedro 10 Rutter 22 Mitoma 8 Gruda 11 Minteh 26 Ayari 17 Baleba 24 Kadioglu 5 Dunk 6 Hecke 34 Veltman 1 Verbruggen 1 Sanchez 27 Gusto 23 Chalobah 34 Acheampong 3 Cucurella 24 James 25 Caicedo 41 Estevao 8 Fernandez 7 Neto 20 Pedro 10 Rutter 22 Mitoma 8 Gruda 11 Minteh 26 Ayari 17 Baleba 24 Kadioglu 5 Dunk 6 Hecke 34 Veltman 1 Verbruggen 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Brighton Fabian Hürzeler Rezerwowi 11 Jamie Bynoe-Gittens 12 Filip Jörgensen 17 Andrey Santos 21 Jorrel Hato 29 Wesley Fofana 32 Tyrique George 49 Alejandro Garnacho 9 Stefanos Tzimas 14 Tom Watson 18 Danny Welbeck 20 James Milner 21 Olivier Boscagli 23 Jason Steele 27 Mats Wieffer 42 Diego Coppola 25 Diego Gomez

Chelsea – Brighton: transmisja meczu

Mecz Chelsea FC – Brighton & Hove Albion odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do spotkań Premier League jest do zakupu w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.