Chelsea - Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (30 listopada) mecz 13. kolejki Premier League.

Chelsea – Arsenal, gdzie oglądać?

W 13. kolejce Premier League trudno o spotkanie budzące większe emocje niż to zaplanowano na Stamford Bridge. Chelsea w derbach północno-zachodniego Londynu podejmie Arsenal. Derby te od dawna nie miały tak wysokiej stawki. The Blues tracą siedem oczek do liderujących Kanonierów. Ewentualna porażka może ich zatem oddalić od walki o tytuł mistrza Anglii. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.

Chelsea – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea- Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Adam Szala.

Chelsea – Arsenal, transmisja online

Mecz 13. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Arsenal, kto wygra?

Chelsea – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie zaskoczyli swoimi kursami i jako faworyta niedzielnych derbów wskazali przewodzący w stawce Arsenal. Kurs na zwycięstwo Kanonierów to 2.22 Chelsea stać na wygranie tej konfrontacji, co potwierdzać ma współczynnik 3.45. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające podział punktów to 3.30.

Chelsea Arsenal 3.35 3.20 2.40 Odds are subject to change. Last updated 30 listopada 2025 13:10

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Arsenal? Starcie Chelsea – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Arsenal? Mecz odbędzie się już w niedzielę (30 listopada) o godzinie 17:30.

