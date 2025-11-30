Chelsea – Arsenal, gdzie oglądać?
W 13. kolejce Premier League trudno o spotkanie budzące większe emocje niż to zaplanowano na Stamford Bridge. Chelsea w derbach północno-zachodniego Londynu podejmie Arsenal. Derby te od dawna nie miały tak wysokiej stawki. The Blues tracą siedem oczek do liderujących Kanonierów. Ewentualna porażka może ich zatem oddalić od walki o tytuł mistrza Anglii. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.
Chelsea – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea- Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Adam Szala.
Chelsea – Arsenal, transmisja online
Mecz 13. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Chelsea – Arsenal, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie zaskoczyli swoimi kursami i jako faworyta niedzielnych derbów wskazali przewodzący w stawce Arsenal. Kurs na zwycięstwo Kanonierów to 2.22 Chelsea stać na wygranie tej konfrontacji, co potwierdzać ma współczynnik 3.45. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające podział punktów to 3.30.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz odbędzie się już w niedzielę (30 listopada) o godzinie 17:30.
