Cagliari – Milan, gdzie oglądać?
W piątkowy wieczór zainaugurują zmagania w ramach 18. kolejki rozgrywek Serie A. Tego dnia obejrzymy jedno starcie, a w nim AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Cagliari Calcio. Rossoneri przystąpią do tej rywalizacji po rozgromieniu Hellasu Verona (3:0).
Cagliari Calcio również dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Davide Nicoli okazali się lepsi od Torino (2:1). Nadchodząca rywalizacja na Sardegna Arena zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Cagliari – Milan, transmisja w TV
Spotkanie Cagliari Calcio – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Cagliari – Milan, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Cagliari – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Cagliari
- remisem
- wygraną Milanu
0 Votes
Cagliari – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem piątkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57. W przypadku zwycięstwa Cagliari Calcio natomiast sięga nawet 5.90.
Spotkanie odbędzie się w piątek (2 stycznia) o godzinie 20:45.
