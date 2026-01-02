AC Milan w piątkowy wieczór zmierzy się z Cagliari Calcio. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Cagliari – Milan, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór zainaugurują zmagania w ramach 18. kolejki rozgrywek Serie A. Tego dnia obejrzymy jedno starcie, a w nim AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Cagliari Calcio. Rossoneri przystąpią do tej rywalizacji po rozgromieniu Hellasu Verona (3:0).

Cagliari Calcio również dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Davide Nicoli okazali się lepsi od Torino (2:1). Nadchodząca rywalizacja na Sardegna Arena zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Cagliari – Milan, transmisja w TV

Spotkanie Cagliari Calcio – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Cagliari – Milan, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Cagliari – Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Cagliari

remisem

wygraną Milanu wygraną Cagliari

remisem

wygraną Milanu 0 Votes

Cagliari – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57. W przypadku zwycięstwa Cagliari Calcio natomiast sięga nawet 5.90.

Cagliari AC Milan 5.50 4.30 1.60 Odds are subject to change. Last updated 2 stycznia 2026 15:56

Gdzie oglądać mecz Cagliari – Milan? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Cagliari – Milan? Spotkanie odbędzie się w piątek (2 stycznia) o godzinie 20:45.

