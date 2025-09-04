Bułgaria - Hiszpania: która z drużyn udanie zainauguruje eliminacje do mistrzostw świata 2026? Transmisja w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Lamine Yamal

Bułgaria – Hiszpania: gdzie oglądać?

Rywalizacja Bułgaria – Hiszpania dla obu reprezentacji będzie premierowym meczem w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Gospodarze to w teorii najsłabszy zespół w grupie E (grają w niej też Turcja i Gruzja). Z kolei przyjezdni to jeden z głównych pretendentów do wygrania trofeum w przyszłorocznym turnieju. Najpierw trzeba jednak wywalczyć awans. Sprawdź gdzie możesz śledzić transmisję z tego spotkania.

Czytaj także: Bułgaria – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2025)

Bułgaria – Hiszpania: transmisja w TV

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Bułgaria – Hiszpania będzie emitowana na kanale Polsat Sport 1. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:45.

Bułgaria – Hiszpania: transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje serwis streamingowy Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Bułgaria – Hiszpania: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Bułgarii

Remis

Wygrana Hiszpanii Wygrana Bułgarii

Remis

Wygrana Hiszpanii 0 Votes

Bułgaria – Hiszpania: kursy bukmacherskie

Bułgarska Arda Kyrdżali nie będzie faworytem rewanżowego meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Współczynnik na jej zwycięstwo to 4.00. Raków ma na wyjeździć dopełnić formalności i pokonać tego przeciwnika po raz drugi. Kurs na takiego zdarzenie to 2.02. Remis można zagrać po kursie 3.25.

Bułgaria Hiszpania 29.0 10.5 1.11 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2025 12:49 .

Gdzie oglądać mecz Bułgaria – Hiszpania? Transmisja ze spotkania Bułgaria – Hiszpania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Bułgaria – Hiszpania? Spotkanie Bułgaria – Hiszpania odbędzie się w czwartek (4 września) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.