Bułgaria – Hiszpania: gdzie oglądać?
Rywalizacja Bułgaria – Hiszpania dla obu reprezentacji będzie premierowym meczem w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Gospodarze to w teorii najsłabszy zespół w grupie E (grają w niej też Turcja i Gruzja). Z kolei przyjezdni to jeden z głównych pretendentów do wygrania trofeum w przyszłorocznym turnieju. Najpierw trzeba jednak wywalczyć awans. Sprawdź gdzie możesz śledzić transmisję z tego spotkania.
Czytaj także: Bułgaria – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2025)
Bułgaria – Hiszpania: transmisja w TV
Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Bułgaria – Hiszpania będzie emitowana na kanale Polsat Sport 1. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:45.
Bułgaria – Hiszpania: transmisja online
To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje serwis streamingowy Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Bułgaria – Hiszpania: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Bułgarii
- Remis
- Wygrana Hiszpanii
0 Votes
Bułgaria – Hiszpania: kursy bukmacherskie
