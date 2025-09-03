Bułgaria – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Pedri

Bułgaria – Hiszpania, typy bukmacherskie

Od marca w Europie trwają eliminacje do mistrzostw świata 2026, których gospodarzem będą USA, Kanada oraz Meksyk. Uczestnicy turnieju finałowego Ligi Narodów do zmagań o awans na przyszłoroczny mundial przystępują dopiero od września. Reprezentacja Hiszpanii zacznie od w teorii najłatwiejszej potyczki w postaci wyjazdowej konfrontacji z Bułgarią. Dla gospodarzy ostatni domowy mecz z tak mocnym rywalem miał miejsce ponad cztery lata temu z Włochami. Wówczas rywale wygrali 2:0. Czy w przypadku Hiszpanii będzie podobnie? Bułgarów stać na przebicie się przez ostatnio niestabilną defensywę faworyta. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Bułgaria – Hiszpania, ostatnie wyniki

Bułgaria nie ma dobrej passy. Reprezentacja ta po raz ostatni wygrała mecz w połowie listopada ubiegłego roku. Wówczas Bułgarzy okazali się minimalnie lepsi w wyjazdowej konfrontacji z Luksemburgiem. Kolejne miesiące nie były już tak udane, ponieważ Bułgaria uległa Irlandii w dwumeczu o awans do dywizji B Ligi Narodów (2:4). Z kolei w czerwcu Bułgarzy zremisowali 2:2 z Cyprem oraz dali się pokonać Grecji 0:4.

Tegoroczne mecze z udziałem reprezentacji Hiszpanii zdecydowanie mogły się podobać postronnym kibicom. Luis de la Fuente i spółka rozegrali bowiem cztery spotkania. Każde z nich dostarczyło nie tylko ogromu jakości, ale i emocji. W marcu La Furia Roja wywalczyła przepustkę do turnieju finałowego Ligi Narodów, pokonując Holandię w serii rzutów karnych. W półfinale Hiszpanie ograli Francuzów 5:4. W meczu o trofeum lepsza po serii jedenastek okazała się Portugalia.

Bułgaria – Hiszpania, historia

Los po raz pierwszy skojarzył te reprezentacje na Euro 1996. Wówczas drużyny podzieliły się punktami po remisie 1:1. Dwa lata później na mundialu w 1998 roku nie było już wątpliwości, który zespół jest lepszy. Hiszpania rozbiła Bułgarię aż 6:1. La Furia Roja okazała się lepsza także w sparingu, który miał miejsce w 2002 roku (1:0).

Bułgaria – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów właściwie nie zakładają innego scenariusza niż wygrana reprezentacji Hiszpanii. Za postawienie na ten wariant zarobić można maksymalnie 1.12 za każdą postawioną złotówkę. Sam remis należałoby uznać za sensację, o czym świadczą współczynniki między 8.60 a 9.25. Wygraną Bułgarii obstawić można nawet po kursie 28.00.

Bułgaria – Hiszpania, przewidywane składy

Bułgaria – Hiszpania, typ kibiców

Bułgaria – Hiszpania, transmisja meczu

Czwartkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Bułgaria – Hiszpania będzie emitowana na antenie Polsat Sport 1. Starcie w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu zacznie się o godzinie 20:45. Ponadto dostęp do potyczki będzie możliwy po wykupieniu subskrypcji w Polsat Box Go.

