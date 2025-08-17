Termalica – Raków: gdzie oglądać?
Raków Częstochowa po zwycięstwie z Maccabi Hajfa wraca do gry w Ekstraklasie. W ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z Bruk-Betem Termalica Nieciecza. Beniaminek to jedna z rewelacji na początku sezonu. Po czterech meczach mają siedem punktów, co daje im 5. miejsce w tabeli. Z kolei Medaliki po rozczarowującym starcie plasują się na 16. miejscu. Sprawdź typy na mecz Termalica – Raków.
Termalica – Raków: transmisja w TV
Mecz Termalica – Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 20:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 4. Starcie skomentuje duet Filip Surma i Michał Trela.
Termalica – Raków: transmisja online
Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 można oglądać w internecie. Transmisję na żywo zapewnia Canal+ online. Wystarczy kupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej, akceptując jednocześnie przynajmniej jedną zgodę marketingową. W ofercie znajdzie się także dostęp do spotkań Premier League, LaLiga i Ligi Mistrzów.
Termalica – Raków: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Bruk-Bet Termalica
- Remis
- Raków Częstochowa
0 Votes
Termalica – Raków: kursy bukmacherskie
Wyraźnym faworytem niedzielnego spotkania będzie Raków Częstochowa. Analitycy oszacowali kurs na wygraną gości na poziomie ok. 2.00. Z kolei zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 3.85.
Rejestrując konto u bukmachera Betclic skorzystaj z kodu promocyjnego GOALPL. Otrzymasz na start bonus w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz będziesz mógł grać bez podatku.
Mecz można oglądać w telewizji na kanale Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 4, a także w internecie w usłudze Canal+ online.
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 20:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.