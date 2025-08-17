Bruk-Bet Termalica – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

Bruk-Bet Termalica, czyli beniaminek PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 20:15. Sprawdź typy na mecz Bruk-Bet - Raków.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Bruk-Bet – Raków: typy bukmacherskie

Raków Częstochowa pomiędzy dwumeczem z Maccabi Hajfa, a spotkaniem z Ardą w 4. rundzie el. Ligi Konferencji zagra na wyjeździe z Bruk-Betem Termalica. Medaliki będą faworytem, lecz biorąc pod uwagę formę gospodarzy, nie będzie to dla nich spacerek. Na dodatek dopiero co wrócili z dalekiej podróży z Węgier. Dlatego też proponuję bezpieczny typ, że podopieczni Marka Papszuna wygrają jedną z połów. Drużyna spod Jasnej Góry potrzebuje punktów, aby opuścić dolne rejony tabeli. Mój typ: Raków wygra jedną z połów.

Betclic 1.52 Raków wygra jedną z połów Zagraj!

Bruk-Bet – Raków: ostatnie wyniki

Termalica rozpoczęła sezon od niespodzianki, wygrywając z Jagiellonią Białystok aż (4:0). W 2. kolejce musieli uznać wyższość Cracovii, przegrywając (0:2). Natomiast w dwóch następnych meczach zdobyli 4 punkty. Najpierw zremisowali z Pogonią Szczecin (1:1), a później pokonali na wyjeździe Górnik Zabrze (1:0). Obecnie zajmują 5. miejsce z dorobkiem 7 punktów.

Raków ma za sobą trzy mecze w Ekstraklasie i zaledwie trzy punkty w tabeli, co daje im 15. miejsce w tabeli. Jedyny komplet punktów zdobyli w 1. kolejce, gdy wygrali z GKS-em Katowice (1:0). Następne dwa mecze to porażki z Wisłą Płock (1:2) i Radomiakiem Radom (1:3). Ostatnio zagrali dwumecz z Maccabi Hajfą, wygrywając w rewanżu (2:0). Pierwsze starcie zakończyło się wygraną rywali (1:0).

Bruk-Bet – Raków: historia

Ostatni raz Bruk-Bet i Raków rywalizowali na poziomie Ekstraklasy w sezonie 2021/2022. Oba spotkania wygrała drużyna z Częstochowy (3:0) i (3:2). Ponadto mierzyli się wtedy w 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie także Medaliki były górą, wygrywając (2:0). Co ciekawe z sześciu bezpośrednich oficjalnych meczów za każdym razem górą była drużyna, której obecnie trenerem jest Marek Papszun.

Bruk-Bet – Raków: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa został uznany za faworyta meczu z Bruk-Betem Termalica w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bukmacherzy oszacowali kurs na wygraną Medalików na poziomie ok. 2.02. Z kolei triumf gospodarzy można dodać do kuponu z kursem ok. 3.85.

Zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL, otrzymasz bonus na start w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł.

Bruk-Bet – Raków: przewidywane składy

Termalica: Mleczko – Isik, Kopacz, Kasperkiewicz – Wolski, Kubica, Ambrosiewicz, Boboc – Trubeha, Fassbender, Jimenez

Raków: Trelowski – Svarnas, Mosór, Konstantopoulos – Amorim, Bulat, Struski, Plavsić – Ameyaw, Diaby-Fadiga, Makuch

Bruk-Bet – Raków: kto wygra?

Kto wygra mecz? Bruk-Bet Termalica

Remis

Raków Częstochowa Bruk-Bet Termalica

Remis

Raków Częstochowa 0 Votes

Bruk-Bet – Raków: transmisja meczu

Mecz Bruk-Bet Termalica – Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 20:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360 i Canal+ Sport 4, a także w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Dostęp można uzyskać, zakupując pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.