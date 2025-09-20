Brighton – Tottenham: Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (20.09.2025)

Brighton – Tottenham: Gdzie oglądać?
Rywalizacja pomiędzy zespołami Brighton oraz Tottenhamu zapowiada się niezwykle ciekawie. Właściwie można powiedzieć, że obie ekipy mają szansę w tym starciu na pełną pulę, bowiem trudno wskazać wyraźnego faworyta. Z pewnością można jednak powiedzieć, że tego dnia powinno paść w tym meczu sporo goli, bowiem obie ekipy to właściwie ich gwarancja.
Brighton – Tottenham: Transmisja TV
To starcie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1. Początek rywalizacji o godzinie 16:00 w sobotę 20 września 2025 roku.
Brighton – Tottenham: Stream online
Mecz Brighton – Tottenham będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.
Brighton – Tottenham: Kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Brighton 50%
- Remis 0%
- Tottenham 50%
2+ Votes
Brighton – Tottenham: Kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Brighton. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.29. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.80. Jeśli chcemy zagrać jednak na trzy punkty gości z Tottenhamu, to możemy to zrobić za nawet 3.12.
