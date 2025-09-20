Brighton – Tottenham: Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (20.09.2025)

Brighton - Tottenham: Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie można obejrzeć ten bardzo ciekawie zapowiadający się mecz Premier League.

Brighton – Tottenham: Gdzie oglądać?

Rywalizacja pomiędzy zespołami Brighton oraz Tottenhamu zapowiada się niezwykle ciekawie. Właściwie można powiedzieć, że obie ekipy mają szansę w tym starciu na pełną pulę, bowiem trudno wskazać wyraźnego faworyta. Z pewnością można jednak powiedzieć, że tego dnia powinno paść w tym meczu sporo goli, bowiem obie ekipy to właściwie ich gwarancja.

Brighton – Tottenham: Transmisja TV

To starcie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1. Początek rywalizacji o godzinie 16:00 w sobotę 20 września 2025 roku.

Brighton – Tottenham: Stream online

Mecz Brighton – Tottenham będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Brighton – Tottenham: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Brighton

Remis

Tottenham Brighton 50%

Remis 0%

Tottenham 50% 2+ Votes

Brighton – Tottenham: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Brighton. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.29. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.80. Jeśli chcemy zagrać jednak na trzy punkty gości z Tottenhamu, to możemy to zrobić za nawet 3.12.

Brighton Tottenham 2.31 3.77 3.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 18:25 .

Kiedy odbędzie się mecz Brighton – Tottenham? Początek rywalizacji o godzinie 16:00 w sobotę 20 września 2025 roku. Gdzie obejrzeć mecz Brighton – Tottenham? Ten mecz można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ Online.

