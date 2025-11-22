Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.11.2025)

Borussia Dortmund podejmie VfB Stuttgart na Signal Iduna Park w spotkaniu 11. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się w sobotę, 22 listopada, o godz. 15:30. Transmisja na żywo w TV i online.

Borussia Dortmund – Stuttgart: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund zmierzy się z VfB Stuttgart w jednym z najciekawszych spotkań 11. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się w sobotę, 22 listopada, o godzinie 15:30 na Signal Iduna Park. Dla gospodarzy będzie to okazja, by przerwać trwającą już ponad trzy lata serię bez zwycięstwa nad zespołem z południa Niemiec. Dortmundczycy przystąpią do meczu jako trzeci zespół tabeli, ze stratą siedmiu punktów do liderującego Bayernu Monachium.

Stuttgart również imponuje w tym sezonie. Ekipa Sebastiana Hoenessa zajmuje czwarte miejsce, mając tyle samo punktów co Borussia. VfB potrafiło już wywozić ważne zwycięstwa z trudnych terenów, m.in. w Kolonii i Wolfsburgu. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź meczu.

Borussia Dortmund – Stuttgart: transmisja w TV

Mecz Borussii Dortmund ze Stuttgartem na Signal Iduna Park obejrzysz w tradycyjnej telewizji na antenie Eleven Sports 3. Michał Wszołek oraz Marcin Borzęcki skomentują starcie. Pierwszy gwizdek rozbrzmi o godzinie 15:30.

Borussia Dortmund – Stuttgart: stream online

Rywalizację pomiędzy Borussią Dortmund a Stuttgartem zobaczysz na żywo również w internecie na stronie internetowej elevensports.pl oraz usłudze STS TV. Jeśli wykonasz kilka prostych kroków, to zobaczysz mecz u bukmachera za darmo.

Jak oglądać mecz Borussia Dortmund – Stuttgart w STS TV?

Mecz Borussia Dortmund – Stuttgart możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Borussia Dortmund – Stuttgart zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Borussia Dortmund – Stuttgart: sonda

Borussia Dortmund – Stuttgart: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów faworytem meczu na Signal Iduna Park są piłkarze Borussii Dortmund, na których kursy oscylują wokół 1.80. Zwycięstwo Stuttgartu zostało wyceniona na poziomie 4.15.

Borussia Dortmund VfB Stuttgart 1.80 4.00 4.25 Odds are subject to change. Last updated 22 listopada 2025 09:24

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – VfB Stuttgart? Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 3 i na portalu elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – VfB Stuttgart? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (22 listopada). Pierwszy gwizdek na Signal Iduna Park o godzinie 15:30.

