Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Borussia Dortmund zagra z VfB Stuttgart w 11. kolejce 1. Bundesligi. Mecz rozpocznie się w sobotę (22 listopada) o godz. 15:30. Gospodarze nie odnieśli zwycięstwa nad klubem z południowych Niemiec od ponad trzech lat.

Borussia Dortmund – Stuttgart: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie VfB Stuttgart na Signal Iduna Park w hitowym spotkaniu 11. kolejki 1. Bundesligi. Zespół Niko Kovaca zajmuje trzecie miejsce w tabeli i traci siedem punktów do liderującego Bayernu Monachium. Wyścig o mistrzostwo może być dla dortmundczyków trudny, choć warto zaznaczyć, że w obecnym sezonie doznali tylko jednej ligowej porażki, właśnie w starciu z mistrzami Niemiec.

Przed przerwą reprezentacyjną Borussia była o krok od zdobycia trzech punktów w Hamburgu, jednak gospodarze wyrównali w 97. minucie. Równie ambitne cele mają piłkarze ze Stuttgartu, którzy zajmują wysokie czwarte miejsce i mają tyle samo punktów co BVB. Drużyna Sebastiana Hoenessa w tym sezonie potrafiła już wywieźć komplet punktów z Kolonii czy Wolfsburga. Najlepszym strzelcem zespołu jest Vincenzo Grifo, który zdobył trzy bramki. W mojej ocenie spotkanie w Dortmundzie może być bardzo wyrównane i zakończyć się podziałem punktów. Mój typ remis.

Borussia Dortmund – Stuttgart: ostatnie wyniki

Dortmundczycy przed dwoma tygodniami zremisowali z Hamburgerem SV (1:1). Wcześniej ponieśli porażkę z Manchesterem City (1:4) w Lidze Mistrzów na Etihad Stadium. W lidze pokonali FC Augsburg (2:1), a w Pucharze Niemiec wyeliminowali Eintracht Frankfurt po serii rzutów karnych, Skromnie wygrali z FC Koln (1:0).

Z kolei Stuttgart w poprzedniej serii gier pokonał Augsburg (3:2), a zwycięstwo zapewnił Deniz Undav trafieniem w 80. minucie. Wcześniej zespół Sebastiana Hoenessa wygrał w Lidze Europy z Feyenoordem Rotterdam (2:0), uległ RB Lipsk (1:3) w Bundeslidze, awansował w Pucharze Niemiec po wygranej z FSV Mainz (2:0) oraz pokonał tę samą drużynę w meczu ligowym (2:1).

Borussia Dortmund – Stuttgart: historia

Piłkarze Borussii Dortmund czekają na ligowe zwycięstwo nad Stuttgartem od października 2022 roku. W pięciu ostatnich meczach aż pięciokrotnie górą byli piłkarze ze Stuttgartu. W poprzednim sezonie na Signal Iduna Park goście wygrali (2:1), natomiast w Stuttgarcie Biało-Czerwoni rozbili BVB aż (5:1).

Borussia Dortmund – Stuttgart: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie pokazują, że faworytem meczu rozgrywanego na Signal Iduna Park będzie Borussia Dortmund. Zwycięstwo gospodarzy to kursy w okolicach 1.78. Jeśli myślisz, że trzy punkty trafią do Stuttgartu, to kursy wynosi mniej więcej 4.15.

Borussia Dortmund – Stuttgart: przewidywane składy

Borussia Dortmund Niko Kovač VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Borussia Dortmund Niko Kovač 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kobel 3 Anton 23 Can 4 Schlotterbeck 26 Ryerson 20 Sabitzer 8 Nmecha 24 Svensson 17 Chukwuemeka 14 Beier 9 Guirassy 26 Undav 18 Leweling 11 Khannouss 27 Bouanani 6 Stiller 16 Karazor 7 Mittelstädt 23 Zagadou 29 Jeltsch 22 Assignon 33 Nubel 1 Kobel 3 Anton 23 Can 4 Schlotterbeck 26 Ryerson 20 Sabitzer 8 Nmecha 24 Svensson 17 Chukwuemeka 14 Beier 9 Guirassy 26 Undav 18 Leweling 11 Khannouss 27 Bouanani 6 Stiller 16 Karazor 7 Mittelstädt 23 Zagadou 29 Jeltsch 22 Assignon 33 Nubel 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Rezerwowi 2 Yan Couto 5 Ramy Bensebaini 7 Jobe Bellingham 10 Julian Brandt 13 Pascal Groß 21 Fábio Silva 27 Karim Adeyemi 28 Aaron Anselmino 33 Alexander Meyer 1 Fabian Bredlow 2 Ameen Al Dakhil 4 Josha Vagnoman 8 Tiago Tomas 10 Chris Führich 15 Pascal Stenzel 24 Julian Chabot 28 Nikolas Nartey 30 Chema Andres

Borussia Dortmund – Stuttgart: sonda

Borussia Dortmund – Stuttgart: transmisja meczu

Mecz Borussii Dortmund z VfB Stuttgart w 11. kolejce 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę, 22 listopada, o godzinie 15:30. Spotkanie będzie dostępne na żywo w telewizji na antenach Eleven Sport 3, Polsat Sport Extra 1 i na portalu elevensports.pl.

