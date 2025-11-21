Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

12:33, 21. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Borussia Dortmund zagra z VfB Stuttgart w 11. kolejce 1. Bundesligi. Mecz rozpocznie się w sobotę (22 listopada) o godz. 15:30. Gospodarze nie odnieśli zwycięstwa nad klubem z południowych Niemiec od ponad trzech lat.

Serhou Guirassy
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Borussia Dortmund – Stuttgart: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund podejmie VfB Stuttgart na Signal Iduna Park w hitowym spotkaniu 11. kolejki 1. Bundesligi. Zespół Niko Kovaca zajmuje trzecie miejsce w tabeli i traci siedem punktów do liderującego Bayernu Monachium. Wyścig o mistrzostwo może być dla dortmundczyków trudny, choć warto zaznaczyć, że w obecnym sezonie doznali tylko jednej ligowej porażki, właśnie w starciu z mistrzami Niemiec.

Przed przerwą reprezentacyjną Borussia była o krok od zdobycia trzech punktów w Hamburgu, jednak gospodarze wyrównali w 97. minucie. Równie ambitne cele mają piłkarze ze Stuttgartu, którzy zajmują wysokie czwarte miejsce i mają tyle samo punktów co BVB. Drużyna Sebastiana Hoenessa w tym sezonie potrafiła już wywieźć komplet punktów z Kolonii czy Wolfsburga. Najlepszym strzelcem zespołu jest Vincenzo Grifo, który zdobył trzy bramki. W mojej ocenie spotkanie w Dortmundzie może być bardzo wyrównane i zakończyć się podziałem punktów. Mój typ remis.

STS
4.00
Remis
*Kursy z 21.11.2025 12⁚30 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Borussia Dortmund – Stuttgart: ostatnie wyniki

Dortmundczycy przed dwoma tygodniami zremisowali z Hamburgerem SV (1:1). Wcześniej ponieśli porażkę z Manchesterem City (1:4) w Lidze Mistrzów na Etihad Stadium. W lidze pokonali FC Augsburg (2:1), a w Pucharze Niemiec wyeliminowali Eintracht Frankfurt po serii rzutów karnych, Skromnie wygrali z FC Koln (1:0).

Z kolei Stuttgart w poprzedniej serii gier pokonał Augsburg (3:2), a zwycięstwo zapewnił Deniz Undav trafieniem w 80. minucie. Wcześniej zespół Sebastiana Hoenessa wygrał w Lidze Europy z Feyenoordem Rotterdam (2:0), uległ RB Lipsk (1:3) w Bundeslidze, awansował w Pucharze Niemiec po wygranej z FSV Mainz (2:0) oraz pokonał tę samą drużynę w meczu ligowym (2:1).

Borussia Dortmund – Stuttgart: historia

Piłkarze Borussii Dortmund czekają na ligowe zwycięstwo nad Stuttgartem od października 2022 roku. W pięciu ostatnich meczach aż pięciokrotnie górą byli piłkarze ze Stuttgartu. W poprzednim sezonie na Signal Iduna Park goście wygrali (2:1), natomiast w Stuttgarcie Biało-Czerwoni rozbili BVB aż (5:1).

Borussia Dortmund – Stuttgart: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie pokazują, że faworytem meczu rozgrywanego na Signal Iduna Park będzie Borussia Dortmund. Zwycięstwo gospodarzy to kursy w okolicach 1.78. Jeśli myślisz, że trzy punkty trafią do Stuttgartu, to kursy wynosi mniej więcej 4.15.

Borussia Dortmund
Remis
VfB Stuttgart
Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 07:51

Borussia Dortmund – Stuttgart: przewidywane składy

Borussia Dortmund – Stuttgart: sonda

Kto wygra mecz na Signal Iduna Park?

  • Borussia Dortmund
  • Remis
  • VfB Stuttgart
0 Votes

Borussia Dortmund – Stuttgart: transmisja meczu

Mecz Borussii Dortmund z VfB Stuttgart w 11. kolejce 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę, 22 listopada, o godzinie 15:30. Spotkanie będzie dostępne na żywo w telewizji na antenach Eleven Sport 3, Polsat Sport Extra 1 i na portalu elevensports.pl.

