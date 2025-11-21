Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Borussia Dortmund – Stuttgart: typy bukmacherskie
Borussia Dortmund podejmie VfB Stuttgart na Signal Iduna Park w hitowym spotkaniu 11. kolejki 1. Bundesligi. Zespół Niko Kovaca zajmuje trzecie miejsce w tabeli i traci siedem punktów do liderującego Bayernu Monachium. Wyścig o mistrzostwo może być dla dortmundczyków trudny, choć warto zaznaczyć, że w obecnym sezonie doznali tylko jednej ligowej porażki, właśnie w starciu z mistrzami Niemiec.
Przed przerwą reprezentacyjną Borussia była o krok od zdobycia trzech punktów w Hamburgu, jednak gospodarze wyrównali w 97. minucie. Równie ambitne cele mają piłkarze ze Stuttgartu, którzy zajmują wysokie czwarte miejsce i mają tyle samo punktów co BVB. Drużyna Sebastiana Hoenessa w tym sezonie potrafiła już wywieźć komplet punktów z Kolonii czy Wolfsburga. Najlepszym strzelcem zespołu jest Vincenzo Grifo, który zdobył trzy bramki. W mojej ocenie spotkanie w Dortmundzie może być bardzo wyrównane i zakończyć się podziałem punktów. Mój typ remis.
Borussia Dortmund – Stuttgart: ostatnie wyniki
Dortmundczycy przed dwoma tygodniami zremisowali z Hamburgerem SV (1:1). Wcześniej ponieśli porażkę z Manchesterem City (1:4) w Lidze Mistrzów na Etihad Stadium. W lidze pokonali FC Augsburg (2:1), a w Pucharze Niemiec wyeliminowali Eintracht Frankfurt po serii rzutów karnych, Skromnie wygrali z FC Koln (1:0).
Z kolei Stuttgart w poprzedniej serii gier pokonał Augsburg (3:2), a zwycięstwo zapewnił Deniz Undav trafieniem w 80. minucie. Wcześniej zespół Sebastiana Hoenessa wygrał w Lidze Europy z Feyenoordem Rotterdam (2:0), uległ RB Lipsk (1:3) w Bundeslidze, awansował w Pucharze Niemiec po wygranej z FSV Mainz (2:0) oraz pokonał tę samą drużynę w meczu ligowym (2:1).
Borussia Dortmund – Stuttgart: historia
Piłkarze Borussii Dortmund czekają na ligowe zwycięstwo nad Stuttgartem od października 2022 roku. W pięciu ostatnich meczach aż pięciokrotnie górą byli piłkarze ze Stuttgartu. W poprzednim sezonie na Signal Iduna Park goście wygrali (2:1), natomiast w Stuttgarcie Biało-Czerwoni rozbili BVB aż (5:1).
Borussia Dortmund – Stuttgart: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie pokazują, że faworytem meczu rozgrywanego na Signal Iduna Park będzie Borussia Dortmund. Zwycięstwo gospodarzy to kursy w okolicach 1.78. Jeśli myślisz, że trzy punkty trafią do Stuttgartu, to kursy wynosi mniej więcej 4.15.
Borussia Dortmund – Stuttgart: przewidywane składy
Borussia Dortmund – Stuttgart: transmisja meczu
Mecz Borussii Dortmund z VfB Stuttgart w 11. kolejce 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę, 22 listopada, o godzinie 15:30. Spotkanie będzie dostępne na żywo w telewizji na antenach Eleven Sport 3, Polsat Sport Extra 1 i na portalu elevensports.pl.
