Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Kto wyjdzie zwycięsko z niemiecko-hiszpańskiego starcia? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już o godzinie 21:00.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund zmierzy się z Athletikiem Bilbao w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół ma za sobą niezwykle emocjonujący pojedynek w pierwszej serii gier, zakończony remisem 4:4 z Juventusem. Natomiast drużyna z siedzibą w Kraju Basków rozpoczęła zmagania od porażki 0:2 z Arsenalem i teraz liczy na korzystniejszy rezultat. Z naszego artykułu dowiesz się, gdzie będzie transmitowany dzisiejszy mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Borussia Dortmund – Athletic Bilbao.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: transmisja w TV

Mecz w ramach 2. kolejki fazy ligowej Champions League oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Mianowicie, potyczka zostanie wyemitowana na kanale CANAL+ 360, gdzie przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski – Piotr Laboga oraz Leszek Orłowski.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: stream online

Starcie pomiędzy Borussią Dortmund a Athletikiem Bilbao rzecz jasna możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Zbliżające się spotkanie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online, do której trzeba wykupić stosowny abonament.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 1 października 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku.

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – Athletic Bilbao? Potyczka będzie transmitowana na kanale telewizyjnym CANAL+ 360. Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Athletic Bilbao? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (1 października) o godzinie 21:00.

