Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

W drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów dojdzie do spotkania, w którym Borussia Dortmund zmierzy się na własnym obiekcie z Athletikiem Bilbao. Niemiecki klub na inaugurację tej edycji Champions League w emocjonującym meczu zremisował 4:4 z Juventusem, zaś drużyna z Kraju Basków rozpoczęła zmagania od porażki 0:2 z Arsenalem. Zatem jutrzejsze spotkanie będzie miało duże znaczenie dla układu tabeli. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą środę, 1 października o godzinie 21:00.
Borussia Dortmund znajduje się w wyższej formie niż Athletic Bilbao. Dodatkowo ekipa Die Borussen dysponuje większym doświadczeniem w europejskich pucharach, co może okazać się kluczowe w nadchodzącym meczu. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa
Zespół prowadzony przez Niko Kovaca będzie musiał poradzić sobie w środowym spotkaniu bez kilku ważnych zawodników. Mianowicie, w składzie ekipy gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Emre Cana, Juliena Duranville’a, Niklasa Sule oraz Aarona Anselmino. Jeszcze większe problemy ma Athletic Bilbao, który do meczu przystąpi osłabiony brakiem aż pięciu piłkarzy. Z powodu urazów w drużynie Ernesto Valverde nie wystąpią Unai Egiluz, Alex Berenguer, Mikel Vesga, Nico Williams oraz Benat Prados.
Emre Can
Uraz pachwiny
Połowa października 2025
Julien Duranville
Zwichnięte ramię
Początek października 2025
Aaron Anselmino
Uraz mięśnia
Połowa października 2025
Unai Egiluz
Uraz więzadła krzyżowego
Połowa lutego 2026
Benat Prados
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Alejandro Berenguer Remiro
Uraz palca u ręki
Połowa października 2025
Mikel Vesga
Uraz mięśnia
Połowa października 2025
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki
Borussia Dortmund przystępuje do środowego meczu w zdecydowanie lepszej dyspozycji. Zespół BVB wygrał dwa ostatnie spotkania w Bundeslidze – 1:0 z VfL Wolfsburg oraz 2:0 z FSV Mainz, nie tracąc przy tym żadnego gola. Z kolei Athletic Bilbao nie może być zadowolony ze swoich ligowych rezultatów. Ekipa Los Leones najpierw zremisowała 1:1 z Gironą, a następnie poniosła porażkę 0:1 w starciu z Villarrealem.
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, historia
Historia bezpośrednich spotkań Borussii Dortmund z Athletikiem Bilbao jest bardzo skromna. Do tej pory drużyny te mierzyły się ze sobą zaledwie dwukrotnie i były to wyłącznie mecze towarzyskie. Co ciekawe, w obu przypadkach górą okazywali się Hiszpanie. Najbliższe starcie zaplanowane na środę będzie więc pierwszym oficjalnym pojedynkiem tych zespołów w ramach europejskich rozgrywek.
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego pojedynku są gospodarze, którzy mają większe doświadczenie w tych rozgrywkach. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.90, typ na zwycięstwo Athletiku Bilbao to mniej więcej 4.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, przewidywane składy
|2Yan Couto
|7Jobe Bellingham
|13Pascal Groß
|17Carney Chukwuemeka
|21Fábio Silva
|25Niklas Süle
|31Silas Ostrzinski
|33Alexander Meyer
|37Cole Campbell
|39Filippo Mane
|42Almugera Kabar
|10Nico Williams
|11Gorka Guruzeta
|12Jesus Areso
|14Aymeric Laporte
|15Inigo Lekue
|16Inigo Ruiz de Galarreta
|19Adama Boiro
|22Nico Serrano
|26Mikel Santos
|27Alex Padilla
|30Alejandro Rego
|34Jon de Luis
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Athletikiem Bilbao w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą środę, 1 października o godzinie 21:00.
