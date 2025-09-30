Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Przed nami niemiecko-hiszpański pojedynek w ramach Champions League. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą środę, czyli 1 października, o godzinie 21:00.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

W drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów dojdzie do spotkania, w którym Borussia Dortmund zmierzy się na własnym obiekcie z Athletikiem Bilbao. Niemiecki klub na inaugurację tej edycji Champions League w emocjonującym meczu zremisował 4:4 z Juventusem, zaś drużyna z Kraju Basków rozpoczęła zmagania od porażki 0:2 z Arsenalem. Zatem jutrzejsze spotkanie będzie miało duże znaczenie dla układu tabeli. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą środę, 1 października o godzinie 21:00.

Borussia Dortmund znajduje się w wyższej formie niż Athletic Bilbao. Dodatkowo ekipa Die Borussen dysponuje większym doświadczeniem w europejskich pucharach, co może okazać się kluczowe w nadchodzącym meczu. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa

Zespół prowadzony przez Niko Kovaca będzie musiał poradzić sobie w środowym spotkaniu bez kilku ważnych zawodników. Mianowicie, w składzie ekipy gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Emre Cana, Juliena Duranville’a, Niklasa Sule oraz Aarona Anselmino. Jeszcze większe problemy ma Athletic Bilbao, który do meczu przystąpi osłabiony brakiem aż pięciu piłkarzy. Z powodu urazów w drużynie Ernesto Valverde nie wystąpią Unai Egiluz, Alex Berenguer, Mikel Vesga, Nico Williams oraz Benat Prados.

Kontuzje i zawieszenia Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Emre Can Uraz pachwiny Połowa października 2025 Julien Duranville Zwichnięte ramię Początek października 2025 Aaron Anselmino Uraz mięśnia Połowa października 2025

Kontuzje i zawieszenia Athletic Club Zawodnik Powrót Unai Egiluz Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2026 Benat Prados Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Alejandro Berenguer Remiro Uraz palca u ręki Połowa października 2025 Mikel Vesga Uraz mięśnia Połowa października 2025

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund przystępuje do środowego meczu w zdecydowanie lepszej dyspozycji. Zespół BVB wygrał dwa ostatnie spotkania w Bundeslidze – 1:0 z VfL Wolfsburg oraz 2:0 z FSV Mainz, nie tracąc przy tym żadnego gola. Z kolei Athletic Bilbao nie może być zadowolony ze swoich ligowych rezultatów. Ekipa Los Leones najpierw zremisowała 1:1 z Gironą, a następnie poniosła porażkę 0:1 w starciu z Villarrealem.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, historia

Historia bezpośrednich spotkań Borussii Dortmund z Athletikiem Bilbao jest bardzo skromna. Do tej pory drużyny te mierzyły się ze sobą zaledwie dwukrotnie i były to wyłącznie mecze towarzyskie. Co ciekawe, w obu przypadkach górą okazywali się Hiszpanie. Najbliższe starcie zaplanowane na środę będzie więc pierwszym oficjalnym pojedynkiem tych zespołów w ramach europejskich rozgrywek.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego pojedynku są gospodarze, którzy mają większe doświadczenie w tych rozgrywkach. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.90, typ na zwycięstwo Athletiku Bilbao to mniej więcej 4.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund Athletic Club Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2025 14:13 .

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, przewidywane składy

Borussia Dortmund Niko Kovač Athletic Club Ernesto Valverde Borussia Dortmund Niko Kovač 3-4-1-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Kobel 3 Anton 4 Schlotterbeck 5 Bensebaini 26 Ryerson 20 Sabitzer 8 Nmecha 24 Svensson 10 Brandt 27 Adeyemi 14 Beier 21 Sannadi 23 Navarro 8 Sancet 9 Williams 18 Jauregizar 20 Gomez 17 Berchiche 3 Vivian 4 Paredes 2 Gorosabel 1 Simon 1 Kobel 3 Anton 4 Schlotterbeck 5 Bensebaini 26 Ryerson 20 Sabitzer 8 Nmecha 24 Svensson 10 Brandt 27 Adeyemi 14 Beier 21 Sannadi 23 Navarro 8 Sancet 9 Williams 18 Jauregizar 20 Gomez 17 Berchiche 3 Vivian 4 Paredes 2 Gorosabel 1 Simon 3-4-1-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Athletic Club Ernesto Valverde Rezerwowi 2 Yan Couto 7 Jobe Bellingham 13 Pascal Groß 17 Carney Chukwuemeka 21 Fábio Silva 25 Niklas Süle 31 Silas Ostrzinski 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 39 Filippo Mane 42 Almugera Kabar 10 Nico Williams 11 Gorka Guruzeta 12 Jesus Areso 14 Aymeric Laporte 15 Inigo Lekue 16 Inigo Ruiz de Galarreta 19 Adama Boiro 22 Nico Serrano 26 Mikel Santos 27 Alex Padilla 30 Alejandro Rego 34 Jon de Luis

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, kto wygra?

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Athletikiem Bilbao w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą środę, 1 października o godzinie 21:00.

