Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2025)

15:26, 30. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Przed nami niemiecko-hiszpański pojedynek w ramach Champions League. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą środę, czyli 1 października, o godzinie 21:00.

Karim Adeyemi
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, typy i przewidywania

W drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów dojdzie do spotkania, w którym Borussia Dortmund zmierzy się na własnym obiekcie z Athletikiem Bilbao. Niemiecki klub na inaugurację tej edycji Champions League w emocjonującym meczu zremisował 4:4 z Juventusem, zaś drużyna z Kraju Basków rozpoczęła zmagania od porażki 0:2 z Arsenalem. Zatem jutrzejsze spotkanie będzie miało duże znaczenie dla układu tabeli. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą środę, 1 października o godzinie 21:00.

Borussia Dortmund znajduje się w wyższej formie niż Athletic Bilbao. Dodatkowo ekipa Die Borussen dysponuje większym doświadczeniem w europejskich pucharach, co może okazać się kluczowe w nadchodzącym meczu. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

STS
1.85
Wygrana Borussii
*Kursy z 30.09.2025 15:17

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, sytuacja kadrowa

Zespół prowadzony przez Niko Kovaca będzie musiał poradzić sobie w środowym spotkaniu bez kilku ważnych zawodników. Mianowicie, w składzie ekipy gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Emre Cana, Juliena Duranville’a, Niklasa Sule oraz Aarona Anselmino. Jeszcze większe problemy ma Athletic Bilbao, który do meczu przystąpi osłabiony brakiem aż pięciu piłkarzy. Z powodu urazów w drużynie Ernesto Valverde nie wystąpią Unai Egiluz, Alex Berenguer, Mikel Vesga, Nico Williams oraz Benat Prados.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund przystępuje do środowego meczu w zdecydowanie lepszej dyspozycji. Zespół BVB wygrał dwa ostatnie spotkania w Bundeslidze – 1:0 z VfL Wolfsburg oraz 2:0 z FSV Mainz, nie tracąc przy tym żadnego gola. Z kolei Athletic Bilbao nie może być zadowolony ze swoich ligowych rezultatów. Ekipa Los Leones najpierw zremisowała 1:1 z Gironą, a następnie poniosła porażkę 0:1 w starciu z Villarrealem.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, historia

Historia bezpośrednich spotkań Borussii Dortmund z Athletikiem Bilbao jest bardzo skromna. Do tej pory drużyny te mierzyły się ze sobą zaledwie dwukrotnie i były to wyłącznie mecze towarzyskie. Co ciekawe, w obu przypadkach górą okazywali się Hiszpanie. Najbliższe starcie zaplanowane na środę będzie więc pierwszym oficjalnym pojedynkiem tych zespołów w ramach europejskich rozgrywek.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego pojedynku są gospodarze, którzy mają większe doświadczenie w tych rozgrywkach. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 1.90, typ na zwycięstwo Athletiku Bilbao to mniej więcej 4.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Borussia Dortmund

Liga Mistrzów |

1 października 2025

21:00

1.89
3.87
4.30
Athletic Club
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2025 14:13.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, przewidywane składy

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, kto wygra?

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Borussią Dortmund a Athletikiem Bilbao w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park już w najbliższą środę, 1 października o godzinie 21:00.

