Bayern – Werder, gdzie oglądać?
W piątek odbędzie się jedno spotkanie w ramach 5. kolejki rozgrywek Bundesligi. A w nim Bayern Monachium przed własną publicznością podejmie Werder Brema. Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji są oczywiście obecni mistrzowie Niemiec.
Mecz Bayern Monachium – Werder Brema można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Wystarczy tylko zarejestrować się u bukmachera, a następnie wpłacić środki na konto. Wówczas dostęp do darmowej transmisji, która znajduje się w sekcji zakładów live, zostanie odblokowany.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać mecz Bayern – Werder w STS TV?
Mecz Bayern Monachium – Werder Brema możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Werder zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern – Werder, transmisja w TV
Spotkanie Bayern Monachium – Werder Brema będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.
Bayern – Werder, transmisja online
Nadchodzące spotkanie można oczywiście obejrzeć online za pośrednictwem STS TV. Natomiast inną opcją jest wykupienie subskrypcji na stronie internetowej elevensports.pl.
Bayern – Werder, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Bayernu
- remisem
- wygraną Werder
0 Votes
Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie internetowej elevensports.pl. Transmisja będzie również dostępna w usłudze STS TV.
Mecz odbędzie się już w piątek (26 września) o godzinie 20:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.