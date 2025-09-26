Bayern Monachium – Werder Brema: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.09.2025)

18:37, 26. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Bayern Monachium już w piątek zagra swój mecz ligowy. Tym razem przeciwnikiem mistrzów Niemiec będzie Werder Brema. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Leon Goretzka
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Bayern – Werder, gdzie oglądać?

W piątek odbędzie się jedno spotkanie w ramach 5. kolejki rozgrywek Bundesligi. A w nim Bayern Monachium przed własną publicznością podejmie Werder Brema. Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji są oczywiście obecni mistrzowie Niemiec.

Mecz Bayern Monachium – Werder Brema można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Wystarczy tylko zarejestrować się u bukmachera, a następnie wpłacić środki na konto. Wówczas dostęp do darmowej transmisji, która znajduje się w sekcji zakładów live, zostanie odblokowany.

Jak oglądać mecz Bayern – Werder w STS TV?

Mecz Bayern Monachium – Werder Brema możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

  1. Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Bayern – Werder zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Bayern – Werder, transmisja w TV

Spotkanie Bayern Monachium – Werder Brema będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.

Bayern – Werder, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można oczywiście obejrzeć online za pośrednictwem STS TV. Natomiast inną opcją jest wykupienie subskrypcji na stronie internetowej elevensports.pl.

Bayern – Werder, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Bayernu
  • remisem
  • wygraną Werder
0 Votes

Gdzie oglądać mecz Bayern – Werder?

Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie internetowej elevensports.pl. Transmisja będzie również dostępna w usłudze STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Bayern – Werder?

Mecz odbędzie się już w piątek (26 września) o godzinie 20:30.

