Bayern Monachium – RB Lipsk: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ten pojedynek zainauguruje nowy sezon Bundesligi. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 20:30.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bayern Monachium – RB Lipsk, gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie na własnym stadionie RB Lipsk w meczu 1. kolejki Bundesligi. Pojedynek między ekipą Die Roten a drużyną Die Bullen rozpocznie nowy sezon niemieckiej ekstraklasy. W tym starciu zmierzą się ze sobą zespoły, które preferują ofensywny styl gry. Dlatego spodziewamy się bardzo ciekawego widowiska. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już dzisiaj, czyli w piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Bayern Monachium – RB Lipsk.

Bayern Monachium – RB Lipsk, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium a Lipskiem oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kodowanym kanale telewizyjnym Eleven Sports 1.

Bayern Monachium – RB Lipsk, transmisja online

Mecz w ramach 1. kolejki Bundesligi rzecz jasna obejrzysz również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany na platformie streamingowej ElevenSports.pl.

Bayern Monachium – RB Lipsk, sonda

Kto wygra? Bayern

Padnie remis

Lipsk Bayern 100%

Padnie remis 0%

Lipsk 0% 1+ Votes

Bayern Monachium – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Lipska to mniej więcej 9.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.80.

Bayern Monachium RB Lipsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 16:33 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – RB Lipsk? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – RB Lipsk? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (22 sierpnia) o godzinie 20:30.

