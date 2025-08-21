Bayern Monachium – RB Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2025)

11:57, 21. sierpnia 2025 12:27, 21. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Bayern Monachium – RB Lipsk: typy i kursy na mecz Bundesligi. Pojedynek między ekipą Die Roten a drużyną Die Bullen rozpocznie nowy sezon niemieckiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30.

Harry Kane
Harry Kane

Bayern Monachium – RB Lipsk, typy i przewidywania

Nowy sezon Bundesligi rozpocznie się od prawdziwego hitu. Mianowicie, w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30 Bayern Monachium zmierzy się na własnym stadionie z Lipskiem. Bawarczycy przystąpią do tego spotkania w świetnych nastrojach po tym, jak kilka dni temu zdobyli Superpuchar. Niemiec. To tylko podsyca apetyty zawodników ekipy Die Roten na sięgnięcie po kolejne trofea. Celem drużyny Vincenta Kompany’ego jest oczywiście obrona mistrzostwa kraju.

Zespół Byków nie zamierza jednak ułatwiać zadania faworyzowanemu rywalowi i liczy na mocne otwarcie sezonu, pokazując, że również chce włączyć się do walki o najwyższe cele. Oba zespoły są znane z ofensywnego stylu gry, więc kibice mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie. Wynik tego starcia od razu da nam odpowiedź, kto lepiej przygotował się do nowej kampanii. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30.

Spodziewamy się niezwykle otwartego widowiska, dlatego stawiamy na to, że zarówno gospodarze, jak i goście trafią do siatki. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Bayern Monachium – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

Gospodarze są w dużo trudniejszej sytuacji kadrowej od gości. Vincent Kompany nie skorzysta bowiem z Alphonso Daviesa, Hirokiego Ito, Jamala Musiali oraz Paula Wannera, którzy są poważnie kontuzjowani. Po stronie drużyny prowadzonej przez Ole Wernera najprawdopodobniej będą dostępni wszyscy piłkarze, choć Benjamin Henrichs i Romulo mogą nie wybiec w podstawowym składzie, ponieważ jeszcze niedawno leczyli urazy.

Bayern Monachium – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Drużyna ze stolicy Bawarii ma za sobą mecz o Superpuchar Niemiec, w którym Bayern Monachium wygrał 2:1 ze Stuttgartem i tym samym zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Natomiast zespół Byków miał okazję rywalizować w krajowym pucharze – RB Lipsk pokonał SV Sandhausen 4:2, dzięki czemu awansował do 1/16 finału rozgrywek.

Bayern Monachium – RB Lipsk, historia

Bayern Monachium wypada trochę lepiej od Lipska w bezpośredniej rywalizacji, biorąc pod lupę poprzednich pięć meczów między tymi klubami. W tym czasie ekipa Die Roten triumfowała dwukrotnie, raz ze zwycięstwa cieszył się zespół Die Bullen oraz padły dwa remisy. To pokazuje, że starcia wymienionych drużyn zazwyczaj są wyrównane.

Bayern Monachium – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Lipska to mniej więcej 9.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.80. Zarejestruj konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Bayern Monachium

Bundesliga |

22 sierpnia 2025

20:30

Bayern Monachium – RB Lipsk, przewidywane składy

Bayern Monachium – RB Lipsk, kto wygra?

Bayern Monachium – RB Lipsk, transmisja meczu

Spotkanie między Bayernem Monachium a Lipskiem w ramach 1. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30. Sędzią głównym zawodów będzie Florian Badstubner.

