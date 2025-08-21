Bayern Monachium – RB Lipsk: typy i kursy na mecz Bundesligi. Pojedynek między ekipą Die Roten a drużyną Die Bullen rozpocznie nowy sezon niemieckiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30.

Bayern Monachium – RB Lipsk, typy i przewidywania

Nowy sezon Bundesligi rozpocznie się od prawdziwego hitu. Mianowicie, w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30 Bayern Monachium zmierzy się na własnym stadionie z Lipskiem. Bawarczycy przystąpią do tego spotkania w świetnych nastrojach po tym, jak kilka dni temu zdobyli Superpuchar. Niemiec. To tylko podsyca apetyty zawodników ekipy Die Roten na sięgnięcie po kolejne trofea. Celem drużyny Vincenta Kompany’ego jest oczywiście obrona mistrzostwa kraju.

Zespół Byków nie zamierza jednak ułatwiać zadania faworyzowanemu rywalowi i liczy na mocne otwarcie sezonu, pokazując, że również chce włączyć się do walki o najwyższe cele. Oba zespoły są znane z ofensywnego stylu gry, więc kibice mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie. Wynik tego starcia od razu da nam odpowiedź, kto lepiej przygotował się do nowej kampanii. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30.

Spodziewamy się niezwykle otwartego widowiska, dlatego stawiamy na to, że zarówno gospodarze, jak i goście trafią do siatki. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Bayern Monachium – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

Gospodarze są w dużo trudniejszej sytuacji kadrowej od gości. Vincent Kompany nie skorzysta bowiem z Alphonso Daviesa, Hirokiego Ito, Jamala Musiali oraz Paula Wannera, którzy są poważnie kontuzjowani. Po stronie drużyny prowadzonej przez Ole Wernera najprawdopodobniej będą dostępni wszyscy piłkarze, choć Benjamin Henrichs i Romulo mogą nie wybiec w podstawowym składzie, ponieważ jeszcze niedawno leczyli urazy.

Kontuzje i zawieszenia Bayern Monachium Zawodnik Powrót Alphonso Davies Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2025 Hiroki Ito metatarsal-fracture Koniec sierpnia 2025 Jamal Musiala Złamana noga Koniec listopada 2025 Paul Wanner Uraz kostki Około tydzień Kontuzje i zawieszenia RB Lipsk Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Bayern Monachium – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Drużyna ze stolicy Bawarii ma za sobą mecz o Superpuchar Niemiec, w którym Bayern Monachium wygrał 2:1 ze Stuttgartem i tym samym zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Natomiast zespół Byków miał okazję rywalizować w krajowym pucharze – RB Lipsk pokonał SV Sandhausen 4:2, dzięki czemu awansował do 1/16 finału rozgrywek.

Bayern Monachium – RB Lipsk, historia

Bayern Monachium wypada trochę lepiej od Lipska w bezpośredniej rywalizacji, biorąc pod lupę poprzednich pięć meczów między tymi klubami. W tym czasie ekipa Die Roten triumfowała dwukrotnie, raz ze zwycięstwa cieszył się zespół Die Bullen oraz padły dwa remisy. To pokazuje, że starcia wymienionych drużyn zazwyczaj są wyrównane.

Bayern Monachium – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Lipska to mniej więcej 9.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.80. Zarejestruj konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Bayern Monachium RB Lipsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 11:57 .

Bayern Monachium – RB Lipsk, przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany RB Lipsk Ole Werner Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Neuer 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 22 Guerreiro 6 Kimmich 45 Pavlovic 17 Olise 7 Gnabry 14 Diaz 9 Kane 36 Werner 11 Openda 10 Simons 8 Haidara 18 Vermeeren 17 Baku 22 Raum 4 Orban 23 Lukeba 3 Geertruida 1 Gulacsi 1 Neuer 27 Laimer 4 Tah 2 Upamecano 22 Guerreiro 6 Kimmich 45 Pavlovic 17 Olise 7 Gnabry 14 Diaz 9 Kane 36 Werner 11 Openda 10 Simons 8 Haidara 18 Vermeeren 17 Baku 22 Raum 4 Orban 23 Lukeba 3 Geertruida 1 Gulacsi 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Ole Werner Rezerwowi 3 Min-Jae Kim 8 Leon Goretzka 20 Tom Bischof 23 Sacha Boey 36 Wisdom Mike 40 Jonas Urbig 41 Jonah Kusi-Asare 42 Lennart Karl 44 Josip Stanisic 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Ezechiel Banzuzi 7 Antonio Nusa 9 Johan Bakayoko 14 Christoph Baumgartner 16 Lukas Klostermann 26 Maarten Vandevoordt 35 Max Finkgräfe 44 Kevin Kampl

Bayern Monachium – RB Lipsk, kto wygra?

Bayern Monachium – RB Lipsk, transmisja meczu

Spotkanie między Bayernem Monachium a Lipskiem w ramach 1. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30. Sędzią głównym zawodów będzie Florian Badstubner.

