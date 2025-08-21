Bayern Monachium – RB Lipsk, typy i przewidywania
Nowy sezon Bundesligi rozpocznie się od prawdziwego hitu. Mianowicie, w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30 Bayern Monachium zmierzy się na własnym stadionie z Lipskiem. Bawarczycy przystąpią do tego spotkania w świetnych nastrojach po tym, jak kilka dni temu zdobyli Superpuchar. Niemiec. To tylko podsyca apetyty zawodników ekipy Die Roten na sięgnięcie po kolejne trofea. Celem drużyny Vincenta Kompany’ego jest oczywiście obrona mistrzostwa kraju.
Zespół Byków nie zamierza jednak ułatwiać zadania faworyzowanemu rywalowi i liczy na mocne otwarcie sezonu, pokazując, że również chce włączyć się do walki o najwyższe cele. Oba zespoły są znane z ofensywnego stylu gry, więc kibice mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie. Wynik tego starcia od razu da nam odpowiedź, kto lepiej przygotował się do nowej kampanii. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30.
- Zobacz: terminarz Bundesligi
Spodziewamy się niezwykle otwartego widowiska, dlatego stawiamy na to, że zarówno gospodarze, jak i goście trafią do siatki. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Bayern Monachium – RB Lipsk, sytuacja kadrowa
Gospodarze są w dużo trudniejszej sytuacji kadrowej od gości. Vincent Kompany nie skorzysta bowiem z Alphonso Daviesa, Hirokiego Ito, Jamala Musiali oraz Paula Wannera, którzy są poważnie kontuzjowani. Po stronie drużyny prowadzonej przez Ole Wernera najprawdopodobniej będą dostępni wszyscy piłkarze, choć Benjamin Henrichs i Romulo mogą nie wybiec w podstawowym składzie, ponieważ jeszcze niedawno leczyli urazy.
Alphonso Davies
Uraz więzadła krzyżowego
Początek grudnia 2025
Hiroki Ito
metatarsal-fracture
Koniec sierpnia 2025
Jamal Musiala
Złamana noga
Koniec listopada 2025
Paul Wanner
Uraz kostki
Około tydzień
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Bayern Monachium – RB Lipsk, ostatnie wyniki
Drużyna ze stolicy Bawarii ma za sobą mecz o Superpuchar Niemiec, w którym Bayern Monachium wygrał 2:1 ze Stuttgartem i tym samym zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Natomiast zespół Byków miał okazję rywalizować w krajowym pucharze – RB Lipsk pokonał SV Sandhausen 4:2, dzięki czemu awansował do 1/16 finału rozgrywek.
Bayern Monachium – RB Lipsk, historia
Bayern Monachium wypada trochę lepiej od Lipska w bezpośredniej rywalizacji, biorąc pod lupę poprzednich pięć meczów między tymi klubami. W tym czasie ekipa Die Roten triumfowała dwukrotnie, raz ze zwycięstwa cieszył się zespół Die Bullen oraz padły dwa remisy. To pokazuje, że starcia wymienionych drużyn zazwyczaj są wyrównane.
Bayern Monachium – RB Lipsk, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Lipska to mniej więcej 9.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.80. Zarejestruj konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Bayern Monachium – RB Lipsk, przewidywane składy
|3Min-Jae Kim
|8Leon Goretzka
|20Tom Bischof
|23Sacha Boey
|36Wisdom Mike
|40Jonas Urbig
|41Jonah Kusi-Asare
|42Lennart Karl
|44Josip Stanisic
|5El Chadaille Bitshiabu
|6Ezechiel Banzuzi
|7Antonio Nusa
|9Johan Bakayoko
|14Christoph Baumgartner
|16Lukas Klostermann
|26Maarten Vandevoordt
|35Max Finkgräfe
|44Kevin Kampl
Bayern Monachium – RB Lipsk, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Bayernu
- remisem
- zwycięstwem Lipska
0 Votes
Bayern Monachium – RB Lipsk, transmisja meczu
Spotkanie między Bayernem Monachium a Lipskiem w ramach 1. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższy piątek, 22 sierpnia o godzinie 20:30. Sędzią głównym zawodów będzie Florian Badstubner.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.