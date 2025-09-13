Bayern Monachium - HSV Hamburg: Transmisja w TV i online. Już w sobotę swoje kolejne ligowe spotkanie rozegrają mistrzowie Niemiec. Sprawdź gdzie oglądać mecz Bayern - HSV.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern – HSV, gdzie oglądać?

W sobotnie popołudnie odbędzie się interesujące starcie w ramach 3. kolejki rozgrywek Bundesligi, w którym Bayern Monachium przed własną publicznością podejmie HSV Hamburg. Mistrzowie Niemiec przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Augsburgiem (3:2).

HSV Hamburg natomiast nie ma tak dużych powodów do zadowolenia. Beniaminek Bundesligi tuż przed przerwą reprezentacyjną poniósł bowiem porażkę z FC St. Pauli (0:2). Nadchodzące spotkanie ma zdecydowanego faworyta, przez co możemy spodziewać się dużej liczby goli.

Bayern – HSV, transmisja w TV

Spotkanie Bayern Monachium – HSV Hamburg obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1.

Bayern – HSV, transmisja online.

Nadchodzące spotkanie będzie można obejrzeć również w internecie. Mecz będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl.

Bayern – HSV, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bayernu

remisem

wygraną HSV wygraną Bayernu 100%

remisem 0%

wygraną HSV 0% 8+ Votes

Bayern – HSV, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.07. W przypadku zwycięstwa HSV Hamburg natomiast sięga nawet 31.0.

Bayern Monachium Hamburger SV 1.07 13.0 31.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 13:12 .

Gdzie oglądać mecz Bayern – HSV? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 1, a także drogą online na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Bayern – HSV? Mecz odbędzie się już w sobotę (13 września) o godzinie 18:30.

