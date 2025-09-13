Bayern – HSV, gdzie oglądać?
W sobotnie popołudnie odbędzie się interesujące starcie w ramach 3. kolejki rozgrywek Bundesligi, w którym Bayern Monachium przed własną publicznością podejmie HSV Hamburg. Mistrzowie Niemiec przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Augsburgiem (3:2).
HSV Hamburg natomiast nie ma tak dużych powodów do zadowolenia. Beniaminek Bundesligi tuż przed przerwą reprezentacyjną poniósł bowiem porażkę z FC St. Pauli (0:2). Nadchodzące spotkanie ma zdecydowanego faworyta, przez co możemy spodziewać się dużej liczby goli.
Bayern – HSV, transmisja w TV
Spotkanie Bayern Monachium – HSV Hamburg obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1.
Bayern – HSV, transmisja online.
Nadchodzące spotkanie będzie można obejrzeć również w internecie. Mecz będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl.
Bayern – HSV, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Bayernu 100%
- remisem 0%
- wygraną HSV 0%
8+ Votes
Bayern – HSV, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.07. W przypadku zwycięstwa HSV Hamburg natomiast sięga nawet 31.0.
Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 1, a także drogą online na stronie elevensports.pl.
Mecz odbędzie się już w sobotę (13 września) o godzinie 18:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.