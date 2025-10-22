Bayern Monachium – Club Brugge: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.10.2025)

Bayern Monachium - Club Brugge to mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów. Mecz rozpocznie się w środę (22 października) o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępne na żywo spotkanie.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Club Brugge: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie Club Brugge w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Mecz odbędzie się na Allianz Arenie w środę (22 października) o godz. 21:00. Podopieczni Vincenta Kompany’ego imponują formą zarówno w 1. Bundeslidze, jak i w Champions League. Po dwóch kolejkach Bawarczycy zajmowali pierwsze miejsce w tabeli fazy ligowej LM, a ich gra ofensywna robi ogromne wrażenie. Harry Kane błyszczy skutecznością. Angielski snajper ma już cztery bramki na koncie w europejskich pucharach.

Belgowie mają za sobą nierówny początek rywalizacji na europejskiej scenie. Wygrali jedno spotkanie, ale w drugim musieli uznać wyższość Atalanty w Bergamo. Teraz czeka ich zdecydowanie trudniejsze zadanie w stolicy Bawarii. Zapraszam do zapoznania się z naszą zapowiedzią spotkania.

Bayern – Club Brugge: transmisja w TV

Spotkanie Bayernu Monachium z Club Brugge w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów można śledzić na antenie CANAL+ Extra 3. Mecz skomentują Kamil Kania oraz Michał Trela.

Bayern – Club Brugge: stream online

Mecz Bayern Monachium – Club Brugge będzie również dostępne na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu, który umożliwia objerzenie wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Początek meczu rozgrywanego na Allianz Arenie o godzinie 21:00.

Bayern – Club Brugge: sonda

Bayern – Club Brugge: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają złudzeń. Bayern Monachium jest zdecydowanym faworytem nadchodzącego starcia z Club Brugge. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków oscyluje wokół 1.20,. Ewentualny triumf belgijskiego zespołu byłby prawdziwą sensacją, a bukmacherzy wyceniają go na około 17.00.

Bayern Monachium Club Brugge 1.16 8.70 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2025 13:25 .

Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – Club Brugge? Spotkanie rozpocznie się w środę, 22 października, o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – Club Brugge? Mecz będzie do objerzenia na żywo na antenie CANAL+ Extra 3 oraz na platformie CANAL+ online.

