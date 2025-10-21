Bayern Monachium – Club Brugge: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

Bayern – Club Brugge: typy bukmacherskie
Bayern Monachium podejmie na Allianz Arenie Club Brugge w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Spotkanie zaplanowane jest na środę, 22 października, o godzinie 21:00. Bawarczycy w tym sezonie imponują skutecznością i po dwóch kolejkach byli na czele tabeli fazy ligowej. Szczególnie Harry Kane jest w znakomitej formie. Anglik ma już na koncie cztery bramki w europejskich pucharach. Świetnie prezentuje się również Michael Olise, który zanotował trzy asysty i dołożył jedno trafienie.
Z kolei belgijski zespół ma za sobą przeciętny start. Belgowie wygrali jedno spotkanie, a w drugim musieli uznać wyższość Atalanty w Bergamo. Teraz czeka ich prawdziwy test. Starcie na gorącym terenie w Monachium, gdzie Bayern rzadko daje rywalom choćby cień szansy.
Biorąc pod uwagę ofensywny potencjał gospodarzy i styl gry Club Brugge, można spodziewać się otwartego widowiska z wieloma sytuacjami bramkowymi. Mój typ: liczba gol – powyżej 3,5.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern – Club Brugge: ostatnie wyniki
Monachijczycy na inaugurację rozgrywek LM pewnie pokonali Chelsea (3:1) przed własną publicznością, a następnie w imponującym stylu rozbili cyprysiki Pafos na wyjeździe (5:1). Zespół Vincenta Kompany’ego prezentuje wysoką formę również na krajowym podwórku. W 1. Bundeslidze Bayern w ostatnich tygodniach pokonał Borussię Dortmund (2:1), Eintracht Frankfurt (3:0) oraz Werder Brema (4:0).
Club Brugge rozpoczął europejskie zmagania obiecująco, wygrywając z AS Monaco (4:1). W drugiej kolejce Belgowie musieli jednak uznać wyższość Atalanty, przegrywając w Bergamo (1:2). W krajowych rozgrywkach podopieczni Nicky’ego Hayena spisują się solidnie. Ostatnio odnieśli zwycięstwa nad OH Leuven (1:0), Royale Union SG (1:0) oraz Standardem Liege (2:1).
Bayern – Club Brugge: historia
Bayern i Club Brugge po raz ostatni mierzyli się ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2005/06. Wówczas w Belgii padł niespodziewany remis (1:1). Dla gospodarzy trafił Hiszpan Javier Portillo, a bramkę dla Bawarczyków zdobył Peruwiańczyk Claudio Pizarro po asyście Sebastiana Deislera. W rewanżowym spotkaniu na Allianz Arenie lepsi okazali się piłkarze Bayernu, którzy zwyciężyli (1:0) po golu Martina Demichelisa.
Bayern – Club Brugge: kursy bukmacherskie
Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że Bayern Monachium jest murowanym faworytem w starciu z Club Brugge. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków wynosi zaledwie około 1.20, co jasno pokazuje, jak duże są szanse gospodarzy na komplet punktów. Triumf belgijskiego zespołu byłby ogromną sensacją. Bukmacherzy wyceniają go na około 15.00.
Bayern – Club Brugge: przewidywane składy
|3Min-Jae Kim
|8Leon Goretzka
|20Tom Bischof
|22Raphael Guerreiro
|26Sven Ulreich
|36Wisdom Mike
|40Jonas Urbig
|42Lennart Karl
|47David Daiber
|48Leon Klanac
|2Zaid Romero
|10Hugo Vetlesen
|14Bjorn Meijer
|16Dani van den Heuvel
|17Romeo Vermant
|19Gustaf Nilsson
|24Vince Osuji
|41Hugo Siquet
|62Lynnt Audoor
|67Mamadou Diakhon
|84Shandre Campbell
Bayern – Club Brugge: sonda
Kto wygra mecz na Allianz Arenie?
- Bayern Monachium 100%
- Remis 0%
- Club Brugge 0%
1+ Votes
Bayern – Club Brugge: transmisja meczu
Mecz Bayern Monachium – Club Brugge w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się w środę, 22 października, o godzinie 21:00. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 3 oraz w usłudze CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.