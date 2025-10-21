Bayern Monachium – Club Brugge: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

Bayern Monachium zagra z Club Brugge w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Mecz odbędzie się w środę (22 października) o godz. 21:00. Mistrz Niemiec chce wygrać trzeci mecz z rzędu w fazie ligowej Champions League.

Bayern – Club Brugge: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie na Allianz Arenie Club Brugge w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Spotkanie zaplanowane jest na środę, 22 października, o godzinie 21:00. Bawarczycy w tym sezonie imponują skutecznością i po dwóch kolejkach byli na czele tabeli fazy ligowej. Szczególnie Harry Kane jest w znakomitej formie. Anglik ma już na koncie cztery bramki w europejskich pucharach. Świetnie prezentuje się również Michael Olise, który zanotował trzy asysty i dołożył jedno trafienie.

Z kolei belgijski zespół ma za sobą przeciętny start. Belgowie wygrali jedno spotkanie, a w drugim musieli uznać wyższość Atalanty w Bergamo. Teraz czeka ich prawdziwy test. Starcie na gorącym terenie w Monachium, gdzie Bayern rzadko daje rywalom choćby cień szansy.

Biorąc pod uwagę ofensywny potencjał gospodarzy i styl gry Club Brugge, można spodziewać się otwartego widowiska z wieloma sytuacjami bramkowymi. Mój typ: liczba gol – powyżej 3,5.

Bayern – Club Brugge: ostatnie wyniki

Monachijczycy na inaugurację rozgrywek LM pewnie pokonali Chelsea (3:1) przed własną publicznością, a następnie w imponującym stylu rozbili cyprysiki Pafos na wyjeździe (5:1). Zespół Vincenta Kompany’ego prezentuje wysoką formę również na krajowym podwórku. W 1. Bundeslidze Bayern w ostatnich tygodniach pokonał Borussię Dortmund (2:1), Eintracht Frankfurt (3:0) oraz Werder Brema (4:0).

Club Brugge rozpoczął europejskie zmagania obiecująco, wygrywając z AS Monaco (4:1). W drugiej kolejce Belgowie musieli jednak uznać wyższość Atalanty, przegrywając w Bergamo (1:2). W krajowych rozgrywkach podopieczni Nicky’ego Hayena spisują się solidnie. Ostatnio odnieśli zwycięstwa nad OH Leuven (1:0), Royale Union SG (1:0) oraz Standardem Liege (2:1).

Bayern – Club Brugge: historia

Bayern i Club Brugge po raz ostatni mierzyli się ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2005/06. Wówczas w Belgii padł niespodziewany remis (1:1). Dla gospodarzy trafił Hiszpan Javier Portillo, a bramkę dla Bawarczyków zdobył Peruwiańczyk Claudio Pizarro po asyście Sebastiana Deislera. W rewanżowym spotkaniu na Allianz Arenie lepsi okazali się piłkarze Bayernu, którzy zwyciężyli (1:0) po golu Martina Demichelisa.

Bayern – Club Brugge: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że Bayern Monachium jest murowanym faworytem w starciu z Club Brugge. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków wynosi zaledwie około 1.20, co jasno pokazuje, jak duże są szanse gospodarzy na komplet punktów. Triumf belgijskiego zespołu byłby ogromną sensacją. Bukmacherzy wyceniają go na około 15.00.

Bayern – Club Brugge: przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany Club Brugge Nicky Hayen Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Neuer 23 Boey 2 Upamecano 4 Tah 27 Laimer 6 Kimmich 45 Pavlovic 17 Olise 11 Jackson 14 Diaz 9 Kane 8 Tzolis 7 Tresoldi 9 Borges 20 Vanaken 25 Stankovic 11 Sandra 65 Seys 44 Mechele 4 Ordonez 64 Sabbe 29 Jackers 1 Neuer 23 Boey 2 Upamecano 4 Tah 27 Laimer 6 Kimmich 45 Pavlovic 17 Olise 11 Jackson 14 Diaz 9 Kane 8 Tzolis 7 Tresoldi 9 Borges 20 Vanaken 25 Stankovic 11 Sandra 65 Seys 44 Mechele 4 Ordonez 64 Sabbe 29 Jackers 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Club Brugge Nicky Hayen Rezerwowi 3 Min-Jae Kim 8 Leon Goretzka 20 Tom Bischof 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 36 Wisdom Mike 40 Jonas Urbig 42 Lennart Karl 47 David Daiber 48 Leon Klanac 2 Zaid Romero 10 Hugo Vetlesen 14 Bjorn Meijer 16 Dani van den Heuvel 17 Romeo Vermant 19 Gustaf Nilsson 24 Vince Osuji 41 Hugo Siquet 62 Lynnt Audoor 67 Mamadou Diakhon 84 Shandre Campbell

Bayern – Club Brugge: sonda

Bayern – Club Brugge: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – Club Brugge w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się w środę, 22 października, o godzinie 21:00. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 3 oraz w usłudze CANAL+ online.

