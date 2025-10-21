Bayer Leverkusen – PSG: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.10.2025)

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain to mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się we wtorek (21 października) o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć hit Bayer - PSG.

Bayer – PSG: gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen podejmie Paris Saint-Germain w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Gospodarze liczą na pierwsze zwycięstwo w obecnej edycji europejskich rozgrywek. We wrześniu przeszedł rewolucję na ławce trenerskiej. Stery objął Duńczyk Kasper Hjulmand, który do tej pory nie zaznał porażki w żadnym meczu. Niemiecki zespół zajmuje 25. miejsce w fazie ligowej LM.

PSG świetnie rozpoczęło rozgrywki Champions League. Z kompletem punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli. W lidze francuskiej drużyna Luisa Enrique nieco spuściła z tonu, notując dwa kolejne remisy, dlatego starcie w Leverkusen będzie doskonałą okazją, by powrócić na zwycięską ścieżkę. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią meczu.

Bayer – PSG: transmisja w TV

Mecz Bayeru Leverkusen z Paris Saint-Germain będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ 360. Adam Marchliński, Marek Jóżwiak skomentują mecz. Pierwszy gwizdek na BayArenie o godzinie 21:00.

Bayer – PSG: stream online

Ponadto spotkanie Bayer Leverkusen – PSG zobaczysz na żywo w usłudze streamingowej CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu pakietu Super Sport, w którym znajdują się wszystkie mecze Ligi Mistrzów, PKO BP Ekstraklasy i Premier League.

Bayer – PSG: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich to piłkarze Paris Saint-Germain są faworytami wtorkowego starcia w Leverkusen. Kurs na zwycięstwo francuskiego giganta wynosi około 1.65. Triumf gospodarzy został wyceniony na około 5.00. Remis można obstawić z kursem mniej więcej 4.30.

Bayer Leverkusen
Paris Saint-Germain
5.00
4.20
1.68
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 19:30.
Kiedy odbędzie się mecz Bayer Leverkusen – PSG?

Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek (21 października) o godzinie 21:00.

Gdzie obejrzeć spotkanie Bayer Leverkusen – PSG?

Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ 360 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

