Bayer Leverkusen – PSG: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.10.2025)

Bayer – PSG: gdzie oglądać?
Bayer Leverkusen podejmie Paris Saint-Germain w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Gospodarze liczą na pierwsze zwycięstwo w obecnej edycji europejskich rozgrywek. We wrześniu przeszedł rewolucję na ławce trenerskiej. Stery objął Duńczyk Kasper Hjulmand, który do tej pory nie zaznał porażki w żadnym meczu. Niemiecki zespół zajmuje 25. miejsce w fazie ligowej LM.
PSG świetnie rozpoczęło rozgrywki Champions League. Z kompletem punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli. W lidze francuskiej drużyna Luisa Enrique nieco spuściła z tonu, notując dwa kolejne remisy, dlatego starcie w Leverkusen będzie doskonałą okazją, by powrócić na zwycięską ścieżkę. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią meczu.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayer – PSG: transmisja w TV
Mecz Bayeru Leverkusen z Paris Saint-Germain będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ 360. Adam Marchliński, Marek Jóżwiak skomentują mecz. Pierwszy gwizdek na BayArenie o godzinie 21:00.
Bayer – PSG: stream online
Ponadto spotkanie Bayer Leverkusen – PSG zobaczysz na żywo w usłudze streamingowej CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu pakietu Super Sport, w którym znajdują się wszystkie mecze Ligi Mistrzów, PKO BP Ekstraklasy i Premier League.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayer – PSG: sonda
Kto wygra mecz na BayArenie?
- Bayer Leverkusen 50%
- Będzie remis 50%
- Paris Saint-Germain 0%
2+ Votes
Bayer – PSG: kursy bukmacherskie
Według kursów bukmacherskich to piłkarze Paris Saint-Germain są faworytami wtorkowego starcia w Leverkusen. Kurs na zwycięstwo francuskiego giganta wynosi około 1.65. Triumf gospodarzy został wyceniony na około 5.00. Remis można obstawić z kursem mniej więcej 4.30.
Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek (21 października) o godzinie 21:00.
Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ 360 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.