Bayer Leverkusen – PSG: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

Bayer Leverkusen podejmie Paris-Saint-Germain w 3. kolejce Ligi Mistrzów. Spotkanie rozpocznie się we wtorek (21 października) o godz. 21:00. Gospodarze celują w pierwsze zwycięstwo w Champions League i chcą sprawić niespodziankę.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Bayer – PSG: typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen zmierzy się z Paris Saint-Germain na BayArenie w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 października, o godzinie 21:00. Francuski gigant świetnie rozpoczął rozgrywki europejskie. Po dwóch zwycięstwach z kompletem punktów zajmuje trzecie miejsce w fazie ligowej. W Ligue 1 zespół Luisa Enrique nieco spuścił z tonu, remisując dwa ostatnie mecze z rzędu, dlatego teraz będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę w Champions League.

W Leverkusen we wrześniu doszło do zmiany trenera. Stery objął Duńczyk Kasper Hjulmand, który jak dotąd nie przegrał żadnego spotkania. W Lidze Mistrzów piłkarze Bayeru zajmują dopiero 25. miejsce z dorobkiem dwóch punktów, jednak ich forma w ostatnich tygodniach daje kibicom powody do optymizmu. W mojej ocenie może dojść do niespodzianki. Niemiecki zespół ma ostatnio dobrą serię, którą postara się przedłużyć. Mój typ: wygrana Bayeru Leverkusen.

Paweł STS 5.00 Wygrana Bayeru Leverkusen Zagraj w STS!

Bayer – PSG: ostatnie wyniki

Piłkarze Bayeru Leverkusen rozpoczęli fazę ligową LM od niespodziewanego remisu na wyjeździe z FC Kopenhaga (2:2). W drugiej kolejce ponownie podzielili się punktami, tym razem przed własną publicznością, remisując z PSV Eindhoven (1:1). W krajowych rozgrywkach ekipa Hjulmanda spisuje się znacznie lepiej. W 1. Bundeslidze Bayer odniósł trzy kolejne zwycięstwa. Pokonał FSV Mainz (4:3), Union Berlin (2:0) oraz St. Pauli (2:1).

PSG już na starcie rozgrywek pokazało swoją siłę. Na Parc des Princes mistrzowie Francji rozgromili Atalantę Bergamo (4:0). Później paryżanie sięgnęli po kolejne cenne zwycięstwo. W hicie pokonali na wyjeździe Barcelonę (2:1), choć musieli odrabiać straty po golu rywali w 19. minucie. Do siatki trafił Senny Mayulu, a w ostatniej minucie spotkania zwycięstwo PSG zapewnił Goncalo Ramos. W lidze zaś paryski gigant zremisował ze Strasbourgiem (3:3) i Lille (1:1), a także pokonał Auxerre (2:0).

Bayer – PSG: historia

Dotychczas obie drużyny spotkały się w bezpośrednim starciu w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2013/2014. Wówczas awans do ćwierćfinału wywalczyło Paris Saint-Germain. Na BayArenie paryżanie pokazali swoją klasę, wygrywając (4:0), a dwie bramki w Niemczech zdobył Zlatan Ibrahimović. W rewanżu na Parc des Princes PSG przypieczętowało awans, pokonując Bayer (2:1).

Bayer – PSG: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania rozgrywanego w Leverkusen są piłkarze PSG. Kurs na zwycięstwo mistrzów Francji wynosi około 1.65. Triumf Bayeru Leverkusen został wyceniony na około 5.00. Natomiast remis oscyluje w granicach 4.10-4.30.

Bayer – PSG: przewidywane składy

Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand Paris Saint-Germain Luis Enrique Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Flekken 5 Bade 8 Andrich 12 Tapsoba 13 Arthur 6 Fernández 24 Garcia 20 Grimaldo 19 Poku 17 Seghir 35 Kofane 29 Barcola 9 Ramos 7 Kvaratskhelia 14 Doue 17 Vítinha 33 Zaire-Emery 25 Mendes 51 Pacho 6 Zabarny 2 Hakimi 30 Chevalier 1 Flekken 5 Bade 8 Andrich 12 Tapsoba 13 Arthur 6 Fernández 24 Garcia 20 Grimaldo 19 Poku 17 Seghir 35 Kofane 29 Barcola 9 Ramos 7 Kvaratskhelia 14 Doue 17 Vítinha 33 Zaire-Emery 25 Mendes 51 Pacho 6 Zabarny 2 Hakimi 30 Chevalier 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi 7 Jonas Hofmann 9 Claudio Echeverri 11 Martin Terrier 18 Alejo Sarco 28 Janis Blaswich 30 Ibrahim Maza 36 Niklas Lomb 38 Ken Izekor 44 Jeanuel Belocian 4 Lucas Beraldo 5 Marquinhos 10 Ousmane Dembele 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 24 Senny Mayulu 39 Matwiej Safonow 47 Quentin Ndjantou 49 Ibrahim Mbaye 89 Renato Marin

Bayer – PSG: sonda

Kto wygra mecz? Bayer Leverkusen

Remis

PSG Bayer Leverkusen 50%

Remis 0%

PSG 50% 2+ Votes

Bayer – PSG: transmisja meczu

Mecz Bayer Leverkusen – PSG w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 21 października, o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można śledzić na antenie CANAL+ 360 oraz w usłudze CANAL+ online.

