Bayer Leverkusen – PSG: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

Bayer – PSG: typy bukmacherskie
Bayer Leverkusen zmierzy się z Paris Saint-Germain na BayArenie w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 października, o godzinie 21:00. Francuski gigant świetnie rozpoczął rozgrywki europejskie. Po dwóch zwycięstwach z kompletem punktów zajmuje trzecie miejsce w fazie ligowej. W Ligue 1 zespół Luisa Enrique nieco spuścił z tonu, remisując dwa ostatnie mecze z rzędu, dlatego teraz będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę w Champions League.
W Leverkusen we wrześniu doszło do zmiany trenera. Stery objął Duńczyk Kasper Hjulmand, który jak dotąd nie przegrał żadnego spotkania. W Lidze Mistrzów piłkarze Bayeru zajmują dopiero 25. miejsce z dorobkiem dwóch punktów, jednak ich forma w ostatnich tygodniach daje kibicom powody do optymizmu. W mojej ocenie może dojść do niespodzianki. Niemiecki zespół ma ostatnio dobrą serię, którą postara się przedłużyć. Mój typ: wygrana Bayeru Leverkusen.
Bayer – PSG: ostatnie wyniki
Piłkarze Bayeru Leverkusen rozpoczęli fazę ligową LM od niespodziewanego remisu na wyjeździe z FC Kopenhaga (2:2). W drugiej kolejce ponownie podzielili się punktami, tym razem przed własną publicznością, remisując z PSV Eindhoven (1:1). W krajowych rozgrywkach ekipa Hjulmanda spisuje się znacznie lepiej. W 1. Bundeslidze Bayer odniósł trzy kolejne zwycięstwa. Pokonał FSV Mainz (4:3), Union Berlin (2:0) oraz St. Pauli (2:1).
PSG już na starcie rozgrywek pokazało swoją siłę. Na Parc des Princes mistrzowie Francji rozgromili Atalantę Bergamo (4:0). Później paryżanie sięgnęli po kolejne cenne zwycięstwo. W hicie pokonali na wyjeździe Barcelonę (2:1), choć musieli odrabiać straty po golu rywali w 19. minucie. Do siatki trafił Senny Mayulu, a w ostatniej minucie spotkania zwycięstwo PSG zapewnił Goncalo Ramos. W lidze zaś paryski gigant zremisował ze Strasbourgiem (3:3) i Lille (1:1), a także pokonał Auxerre (2:0).
Bayer – PSG: historia
Dotychczas obie drużyny spotkały się w bezpośrednim starciu w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2013/2014. Wówczas awans do ćwierćfinału wywalczyło Paris Saint-Germain. Na BayArenie paryżanie pokazali swoją klasę, wygrywając (4:0), a dwie bramki w Niemczech zdobył Zlatan Ibrahimović. W rewanżu na Parc des Princes PSG przypieczętowało awans, pokonując Bayer (2:1).
Bayer – PSG: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem spotkania rozgrywanego w Leverkusen są piłkarze PSG. Kurs na zwycięstwo mistrzów Francji wynosi około 1.65. Triumf Bayeru Leverkusen został wyceniony na około 5.00. Natomiast remis oscyluje w granicach 4.10-4.30.
Bayer – PSG: przewidywane składy
Bayer – PSG: transmisja meczu
Mecz Bayer Leverkusen – PSG w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 21 października, o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można śledzić na antenie CANAL+ 360 oraz w usłudze CANAL+ online.
