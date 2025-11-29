Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.11.2025)

Bayer – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?
Bayer Leverkusen zmierzy się na BayArenie z Borussią Dortmund w hicie 12. kolejki 1. Bundesligi. Die Werkself pod wodzą Kaspra Hjulmanda, który przejął zespół we wrześniu, prezentują się znakomicie. Szczególnie imponująco wygląda forma u siebie.
Z kolei piłkarze Niko Kovaca mają przed sobą trudne zadanie. Zespół zremisował dwa poprzednie mecze ligowe, co nieco zahamowało jego marsz w tabeli, ale nadal pozostaje w ścisłej czołówce i nie traci kontaktu z ligowymi rywalami. Zapowiada się emocjonujące starcie, w którym obie drużyny będą walczyć o cenne punkty w kontekście awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
Bayer – Borussia Dortmund: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Bayerem Leverkusen a Borussią Dortmund będzie można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 2. Marcin Grzywacz i Mateusz Majak skomentują mecz. Rywalizacja na BayArenie rozpocznie się o godzinie 18:30.
Bayer – Borussia Dortmund: stream online
Hitowy mecz Bayeru Leverkusen z Borussią Dortmund będzie także transmitowane na stronie elevensports.pl. Dostęp do meczu możesz uzyskać też w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Bayer – Borussia Dortmund w STS TV?
Mecz Bayer – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.
Mecz rozpocznie się w sobotę (29 listopada) o godzinie 18:30.
