Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.11.2025)

Bayer Leverkusen zagra w hicie 12. kolejki 1. Bundesligi z Borussią Dortmund. Spotkanie na BayArenie odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godz. 18:30. Transmisja na żywo w TV i stream online.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo

Bayer – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen zmierzy się na BayArenie z Borussią Dortmund w hicie 12. kolejki 1. Bundesligi. Die Werkself pod wodzą Kaspra Hjulmanda, który przejął zespół we wrześniu, prezentują się znakomicie. Szczególnie imponująco wygląda forma u siebie.

Z kolei piłkarze Niko Kovaca mają przed sobą trudne zadanie. Zespół zremisował dwa poprzednie mecze ligowe, co nieco zahamowało jego marsz w tabeli, ale nadal pozostaje w ścisłej czołówce i nie traci kontaktu z ligowymi rywalami. Zapowiada się emocjonujące starcie, w którym obie drużyny będą walczyć o cenne punkty w kontekście awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Bayer – Borussia Dortmund: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Bayerem Leverkusen a Borussią Dortmund będzie można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 2. Marcin Grzywacz i Mateusz Majak skomentują mecz. Rywalizacja na BayArenie rozpocznie się o godzinie 18:30.

Bayer – Borussia Dortmund: stream online

Hitowy mecz Bayeru Leverkusen z Borussią Dortmund będzie także transmitowane na stronie elevensports.pl. Dostęp do meczu możesz uzyskać też w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Bayer – Borussia Dortmund w STS TV?

Mecz Bayer – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Bayer – Borussia Dortmund: sonda

Bayer – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 2.72 3.50 2.60 Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 17:26

