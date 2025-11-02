Barcelona mecz dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (02.11.2025)

16:53, 2. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń

Barcelona zagra dzisiaj z Elche w ramach 11. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie. Transmisja jest dostępna również za darmo.

Wojciech Szczęsny
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony z Elche?

Transmisję meczu FC Barcelona – Elche w ramach 11. kolejki La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto z kodem GOAL i zawrzeć zakład za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych prostych warunków transmisja zostanie automatycznie odblokowana i dostępna będzie na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Oglądaj mecz Barcelona – Elche ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?

Transmisję na żywo z meczu Barcelony możesz uruchomić w STS TV w kilku krokach:

  1. Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
  2. Postaw kupon o wartości minimum 2 zł,
  3. Wejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję FC Barcelona – Elche.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo

Spotkanie FC Barcelona – Elche w ramach 11. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie można obejrzeć na żywo w telewizji Eleven Sports 1. Początek transmisji w niedzielę, 2 listopada 2025 roku o godzinie 18:30.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Transmisja online z meczu Barcelona – Elche będzie dostępna na platformach Canal+ Online oraz Polsat Box Go, a także na stronie Eleven Sports. Alternatywnie, spotkanie można oglądać bezpłatnie przez STS TV po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu kuponu za minimum 2 zł.

O której dzisiaj mecz Barcelony?

Mecz FC Barcelona – Elche w ramach 11. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę, 2 listopada 2025 roku o godzinie 18:30.

Gdzie obejrzeć mecz Barcelony dzisiaj?

Spotkanie Barcelony z Elche można oglądać w telewizji na Eleven Sports 1, online w serwisie Canal+ Online i Polsat Box Go, a także bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.