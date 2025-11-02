Barcelona mecz dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (02.11.2025)

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony z Elche?
Transmisję meczu FC Barcelona – Elche w ramach 11. kolejki La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć konto z kodem GOAL i zawrzeć zakład za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych prostych warunków transmisja zostanie automatycznie odblokowana i dostępna będzie na komputerze, smartfonie lub tablecie.
Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?
Transmisję na żywo z meczu Barcelony możesz uruchomić w STS TV w kilku krokach:
- Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw kupon o wartości minimum 2 zł,
- Wejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję FC Barcelona – Elche.
Kto wygra mecz?
- Barcelona 95%
- Elche 14%
- Będzie remis -10%
21+ Votes
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo
Spotkanie FC Barcelona – Elche w ramach 11. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie można obejrzeć na żywo w telewizji Eleven Sports 1. Początek transmisji w niedzielę, 2 listopada 2025 roku o godzinie 18:30.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Transmisja online z meczu Barcelona – Elche będzie dostępna na platformach Canal+ Online oraz Polsat Box Go, a także na stronie Eleven Sports. Alternatywnie, spotkanie można oglądać bezpłatnie przez STS TV po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu kuponu za minimum 2 zł.
Mecz FC Barcelona – Elche w ramach 11. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę, 2 listopada 2025 roku o godzinie 18:30.
