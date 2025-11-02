Barcelona – Elche: gdzie oglądać? Transmisja za darmo (02.11.2025)

Barcelona – Elche: gdzie oglądać za darmo?
Mecz FC Barcelony z Elche możesz obejrzeć za darmo w STS TV.
Zdobycie dostępu do transmisji zajmie Ci tylko kilka minut – nawet po pierwszym gwizdku.
Aby obejrzeć mecz Barcelona – Elche za darmo:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw dowolny zakład na minimum 2 zł,
- Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Elche.
Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie odblokowana i będzie dostępna bez dodatkowych opłat – na komputerze, smartfonie lub tablecie.
Barcelona – Elche: transmisja TV
Spotkanie Barcelona – Elche odbędzie się w niedzielę, 2 listopada 2025 roku o godzinie 18:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 1.
Barcelona – Elche: stream online
Transmisję online z meczu Barcelona – Elche obejrzysz w serwisach Canal+ Online i Polsat Box Go – po wykupieniu odpowiednich pakietów sportowych. Oprócz tego spotkanie można oglądać bezpłatnie w STS TV.
Transmisję za darmo udostępnia STS TV – wystarczy założyć konto i postawić dowolny zakład.
Mecz Barcelona – Elche odbędzie się w niedzielę, 2 listopada 2025 roku o godzinie 18:30.