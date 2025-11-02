Barcelona – Elche: gdzie oglądać? Transmisja za darmo (02.11.2025)

17:21, 2. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona - Elche: gdzie oglądać mecz? Transmisja tego spotkania będzie dostępna w TV oraz online - również za darmo.

Wojciech Szczęsny
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona – Elche: gdzie oglądać za darmo?

Mecz FC Barcelony z Elche możesz obejrzeć za darmo w STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS, który pokazuje spotkania Dumy Katalonii w sezonie 2025/2026.

Oglądaj mecz Barcelona – Elche ZA DARMO w STS TV. Użyj kodu GOAL

Zdobycie dostępu do transmisji zajmie Ci tylko kilka minut – nawet po pierwszym gwizdku.

Aby obejrzeć mecz Barcelona – Elche za darmo:

  1. Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
  2. Postaw dowolny zakład na minimum 2 zł,
  3. Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Elche.

Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie odblokowana i będzie dostępna bez dodatkowych opłat – na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Barcelona – Elche: transmisja TV

Spotkanie Barcelona – Elche odbędzie się w niedzielę, 2 listopada 2025 roku o godzinie 18:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 1.

Barcelona – Elche: stream online

Transmisję online z meczu Barcelona – Elche obejrzysz w serwisach Canal+ Online i Polsat Box Go – po wykupieniu odpowiednich pakietów sportowych. Oprócz tego spotkanie można oglądać bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL.

