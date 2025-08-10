Barcelona – Como, gdzie obejrzeć?
FC Barcelona jak co roku bezpośrednio przed startem sezonu rozegra mecz o Puchar Gampera. Tym razem przeciwnikiem Dumy Katalonii będzie włoskie Como. Obie drużyny w okresie przygotowawczym odniosły komplet zwycięstw w meczach sparingowych. Która drużyna będzie miała powody do zadowolenia po ostatnim gwizdku? Odpowiedź poznamy w późnych godzinach wieczornych. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Como.
Barcelona – Como, transmisja w TV
Brak transmisji meczu Barcelona – Como w telewizji.
Barcelona – Como, transmisja online
Mecz o Puchar Gampera, czyli starcie Barcelona – Como odbędzie się w niedzielę (10 sierpnia) o godzinie 21:00 na Estadi Johan Cruyff. Spotkanie można obejrzeć tylko w internecie, a transmisję przeprowadzi klubowy kanał mistrza Hiszpanii na YouTube.
Barcelona – Como, kursy bukmacherskie
Faworytem meczu o Puchar Gampera będzie FC Barcelona. Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że podopieczni Hansiego Flicka powinni odnieść łatwe zwycięstwo. Odzwierciedla to różnica w kursach, ponieważ triumf Katalończyków oszacowano ze współczynnikiem ok. 1.27. Z kolei wygraną Como można postawić z kursem ok. 9.00.
