19:02, 10. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona w niedzielę zagra z Como 1907 w Pucharze Gampera. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie.

Barcelona – Como, gdzie obejrzeć?

FC Barcelona jak co roku bezpośrednio przed startem sezonu rozegra mecz o Puchar Gampera. Tym razem przeciwnikiem Dumy Katalonii będzie włoskie Como. Obie drużyny w okresie przygotowawczym odniosły komplet zwycięstw w meczach sparingowych. Która drużyna będzie miała powody do zadowolenia po ostatnim gwizdku? Odpowiedź poznamy w późnych godzinach wieczornych. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Como.

Barcelona – Como, transmisja w TV

Brak transmisji meczu Barcelona – Como w telewizji.

Barcelona – Como, transmisja online

Mecz o Puchar Gampera, czyli starcie Barcelona – Como odbędzie się w niedzielę (10 sierpnia) o godzinie 21:00 na Estadi Johan Cruyff. Spotkanie można obejrzeć tylko w internecie, a transmisję przeprowadzi klubowy kanał mistrza Hiszpanii na YouTube.

Barcelona – Como, sonda

Barcelona – Como, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu o Puchar Gampera będzie FC Barcelona. Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że podopieczni Hansiego Flicka powinni odnieść łatwe zwycięstwo. Odzwierciedla to różnica w kursach, ponieważ triumf Katalończyków oszacowano ze współczynnikiem ok. 1.27. Z kolei wygraną Como można postawić z kursem ok. 9.00.

FC Barcelona
Como
1.27
6.60
9.00
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2025 09:32.
Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Como?

Transmisja będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie na kanale FC Barcelona na YouTube.

Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Como?

Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (10 sierpnia) o godzinie 21:00.

