FC Barcelona – Como: typy, kursy, zapowiedź (10.08.2025)

FC Barcelona - Como 1907: typy i kursy na mecz Pucharu Gampera. Duma Katalonii zagra ostatnie spotkanie towarzyskie przed startem sezonu. Ze względu na kontuzję nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Sprawdź typy na mecz Barcelona - Como.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona – Como: typy bukmacherskie

Wyniki meczów przedsezonowych nie stanowią żadnego punktu odniesienia. Natomiast w przypadku FC Barcelony i Como można mówić o nich w samych superlatywach, biorąc pod uwagę rezultaty ostatnich sparingów. Obie drużyny imponowały skutecznością i nie przegrały żadnego spotkania. W bezpośredniej rywalizacji proponuje typ, że w każdej połowie przedział goli wyniesie 1-3. Patrząc na ofensywne zapędy obu zespołów, bramek nie powinno zabraknąć.

Barcelona – Como: ostatnie wyniki

FC Barcelona ma za sobą tournée w Azji, gdzie rozegrała trzy mecze kontrolne. Pierwsze odbyło się w Japonii, a rywalem było Vissel Kobe. Starcie zakończyło się zwycięstwem Blaugrany (3:1). Dwa następne spotkania miały miejsce w Korei Południowej. Duma Katalonii najpierw pokonała Seoul (7:3), a później nie dała szans Daegu (5:0). W najbliższym spotkaniu Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z dwóch zawodników. Inigo Martinez został sprzedany do Al-Nassr, zaś Robert Lewandowski wypadł ze względu na uraz mięśniowy.

Como ma za sobą komplet zwycięstw podczas okresu przygotowawczego. Podopieczni Cesca Fabregasa rozegrali cztery sparingi, w których imponowali skutecznością, zdobywając łącznie aż 12 bramek. Rewelacja ostatniego sezonu Serie A okazała się lepsza od Lille (3:2), Al-Ahli (3:1), Ajaksu (3:0) i Realu Betis (3:2).

Barcelona – Como: historia

Brak bezpośrednich spotkań FC Barcelona – Como 1907.

Barcelona – Como: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają złudzeń, że faworytem w rywalizacji o Puchar Gampera będzie FC Barcelona. Wszyscy spodziewają się łatwego zwycięstwa, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na rynek 1X2. Współczynnik na wygraną Katalończyków oszacowano na poziomie ok. 1.26. Z kolei triumf Como można dodać do kuponu z kursem ok. 8.75.

Barcelona – Como: kto wygra?

Barcelona – Como: przewidywane składy

FC Barcelona: Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – De Jong, Pedri, Gavi – Yamal, Torres, Raphinha

Como: Butez – Van Der Brempt, Kempf, Goldaniga, Valle – Perrone, Baturina – Rodriguez, Paz, Diao – Douvikas

Barcelona – Como: transmisja meczu

Mecz FC Barcelona – Como 1907 odbędzie się w niedzielę (10 sierpnia) o godzinie 21:00 na Estadi Johan Cruyff. Transmisja będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie. Spotkanie o Puchar Gamera można obejrzeć za darmo na klubowym kanale YouTube. Początek transmisji o godzinie 20:00.

