Paris Saint-Germain w piątkowy wieczór podejmie AJ Auxerre w rozgrywkach Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Vitinha

Auxerre – PSG, gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain już w najbliższy piątek rozegra swoje kolejne spotkanie. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się na wyjeździe z AJ Auxerre w ramach 19. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów (1:2).

AJ Auxerre notuje wstydliwą serię czterech porażek z rzędu. Gospodarze piątkowego spotkania w ostatnim występie okazali się gorsi od RC Lens (0:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie na korzyść PSG.

Auxerre – PSG, transmisja w TV

Spotkanie AJ Auxerre – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.

Auxerre – PSG, transmisja w TV

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Auxerre – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Auxerre

remisem

wygraną PSG wygraną Auxerre

remisem

wygraną PSG 0 Votes

Auxerre – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwa AJ Auxerre natomiast sięga nawet 8.60.

Auxerre Paris Saint-Germain 9.90 5.90 1.30 Odds are subject to change. Last updated 23 stycznia 2026 14:01

Gdzie oglądać mecz Auxerre – PSG? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Auxerre – PSG? Spotkanie odbędzie się w piątek (23 grudnia) o godzinie 20:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.