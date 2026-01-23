Auxerre – PSG, gdzie oglądać?
Paris Saint-Germain już w najbliższy piątek rozegra swoje kolejne spotkanie. Mistrzowie Francji tego dnia zmierzą się na wyjeździe z AJ Auxerre w ramach 19. kolejki rozgrywek Ligue 1. Paryżanie przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów (1:2).
AJ Auxerre notuje wstydliwą serię czterech porażek z rzędu. Gospodarze piątkowego spotkania w ostatnim występie okazali się gorsi od RC Lens (0:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie na korzyść PSG.
Auxerre – PSG, transmisja w TV
Spotkanie AJ Auxerre – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.
Auxerre – PSG, transmisja w TV
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Auxerre – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Auxerre
- remisem
- wygraną PSG
0 Votes
Auxerre – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem piątkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwa AJ Auxerre natomiast sięga nawet 8.60.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w piątek (23 grudnia) o godzinie 20:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.