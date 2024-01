IMAGO/Marco Canoniero/Sportinfoto Na zdjęciu: Jude Bellingham

Atletico – Real Madryt, gdzie oglądać?

W czwartkowy wieczór czeka nas hit 1/8 finału Pucharu Króla. Atletico Madryt w derbowym spotkaniu zmierzy się przed własną publicznością z Realem Madryt. Obie drużyny przed tygodniem stworzyły świetne widowisko w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Po zaciętym spotkaniu górą byli Królewscy, którzy po dogrywce wygrali 5:3.

Teraz obie drużyny zmierzą się na stadionie Atletico, co niewątpliwie dla drużyny Diego Simeone jest atutem. To właśnie u siebie Atletico pokonało Królewskich w pierwszym ligowym spotkaniu obu drużyn w tym sezonie. Jednocześnie była to jedyna porażka Realu w obecnych rozgrywkach. Do czwartkowego meczu, którego stawką jest ćwierćfinał Pucharu Króla, w roli faworyta przystąpi jednak zespół Carlo Ancelottiego. Sprawdź typy na mecz Atletico – Real.

Atletico – Real Madryt, transmisja w TV

Mecz 1/8 finału Pucharu Króla Atletico – Real Madryt rozegrany zostanie w czwartek (18 stycznia) o godzinie 21:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport.

Dzisiejszy mecz Realu, transmisja na żywo

Transmisja z meczu Atletico – Real dostępna jest także za pośrednictwem usługi STS TV. Rywalizację o awans do ćwierćfinału Pucharu Króla można obejrzeć spełniając dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z Atletico – Real Madryt zostanie odblokowany

Atletico – Real Madryt: bonus 300 zł za gola Królewskich

Specjalną ofertę na czwartkowe derby Madrytu w ramach Pucharu Króla przygotował bukmacher Superbet. Podając podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL otrzymasz możliwość odebrania freebetu o wartości 300 zł za poprawne wytypowanie gola Realu w tym spotkaniu.

Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL wyrażając zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu o wartości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon pojedynczy na którym znajdować się będzie typ z oferty przedmeczowej na gola Realu Madryt w meczu z Atletico Madryt (18.01) Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Twój zakład okaże się trafiony otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo freebet o wartości 300 zł

Atletico – Real Madryt, kto wygra?

Kto wywalczy awans do 1/4 finału? Atletico 50% Real Madryt 50% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Atletico

Real Madryt

Atletico – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bumkacherzy, co widać po kursach oferowanych na ten mecz, większe szanse na wygraną i awans do kolejnej rundy dają Realowi Madryt.

Atletico Madryt Real Madryt 2.90 3.60 2.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 stycznia 2024 13:09 .