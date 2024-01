IMAGO/nogueirafoto Na zdjęciu: Jude Bellingham

Atletico – Real Madryt, typy bukmacherskie

Los w Pucharze Króla nie był łaskawy dla obu klubów. Jeden z zespołów z Madrytu z rozgrywkami o krajowy puchar pożegna się jeszcze przed ćwierćfinałem. Czwartkowe spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem jedenastki Atletico i Realu Madryt w ubiegłym tygodniu dostarczyły kibicom niesamowite widowisko. Mierzyły się wówczas w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Spotkanie po dogrywce zakończyło się wygraną 5:3 Realu. Tak szalonego spotkania tym razem się nie spodziewam, ale goli w nim nie powinno zabraknąć. Ja w przypadku tego meczu zwracam uwagę na ofertę Superbet, który zakład na przynajmniej jednego gola Realu Madryt można postawić po kursie 150.00. Więcej informacji na temat tej ofertu prezentuję poniżej. Mój typ: gol dla Realu

Atletico – Real Madryt, ostatnie wyniki

Atletico Madryt w swoim ostatnim meczu rywalizowało… z Realem Madryt. Przed tygodniem obie drużyny spotkały się w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Po szalonym spotkaniu i odgrywce górą byli Królewscy, którzy wygrali 5:3. Dla zespołu Diego Simeone było to trzecie oficjalne spotkanie w tym roku. Wcześniej Atletico przegrało 3:4 w ligowym meczu z Gironą oraz pokonało 3:1 Lugo w Pucharze Króla.

Real Madryt w rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii potwierdził, że jest w świetnej formie. Po wspomnianej wygranej z Atletico, w finale Królewscy nie dali szans Barcelonie, wygrywając wysoko 4:1. Wcześniej podopieczni Carlo Ancelottiego regularnie punktowali w lidze, co pozwoliło im objąć prowadzenie w tabeli.

Atletico – Real Madryt, historia

Atletico Madryt w czwartkowym spotkaniu z pewnością będzie chciało nawiązać do ostatniego pojedynku obu drużyn na własnym stadionie. We wrześniowym meczu ligowym Atletico przed własną publicznością pokonało Real 3:1. Co ciekawe, to jedyna porażka Królewskich w obecnym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Trzeba jednak dodać, że Atletico nie potrafiło wygrać żadnego z sześciu wcześniejszych meczów z Realem w roli gospodarza.

Atletico – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Choć Atletico tym razem będzie dysponować atutem własnego boiska, bukmacherzy większe szanse na wygraną ponownie dają Realowi Madryt. Kursy na zwycięstwo gości oscylują aktualnie w okolicy 2.39-2.45, podczas gdy na wygraną Atletico w okolicy 2.75-2.85.

Atletico – Real Madryt, typ kibiców

Atletico – Real Madryt, przewidywane składy

Atletico Madryt ponownie będzie musiało sobie poradzić bez kilku zawodników. Z poważnymi urazami nadal zmagają się Thomas Lemar i Vitolo, natomiast udział w Pucharze Narodów Afryki eliminuje z gry reprezentanta Mozambiku Reinildo. Mało prawdopodobny jest także występ Memphisa Depay’a, który po starciu w Superpucharze narzeka na problemy z przywodzicielem.

Większych roszad nie należy również spodziewać się w składzie Realu Madryt. Poza składem pozostają kontuzjowani Eder Militao, Thibaut Courtois, David Alaba i Lucas Vazquez. Z drobnymi problemami zmagał się ostatnio także Aurelien Tchouameni, ale w czwartek powinien być do dyspozycji Carlo Ancelottiego.

Atletico: Oblak – Witsel, Gimenez, Hermoso – Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino – Morata, Griezmann

Real Madryt: Lunin – Carvajal, Rudiger, Fernandez, Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos – Bellingham – Joselu, Vinicius Jr

Atletico – Real Madryt, transmisja meczu

Mecz Atletico Madryt – Real Madryt w ramach 1/8 finału Pucharu Króla rozegrany zostanie w czwartek (18 stycznia) o godzinie 21:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

