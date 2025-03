PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico – Athletic: gdzie oglądać?

W sobotę kibiców ligi hiszpańskiej czeka hit 26. kolejki, czyli starcie Atletico Madryt – Athletic Bilbao. Obie drużyny sąsiaduje ze sobą w tabeli, więc emocji na pewno nie zabraknie. Aktualnie wyżej są podopieczni Diego Simeone, którzy mają 5 punktów przewagi nad najbliższym rywalem. W poprzedniej kolejce oba zespoły zgarnęły komplet punktów, ponieważ Los Colchoneros wygrali z Valencią (3:0), a Los Leones pokonali Valladolid aż (7:1).

Transmisja z sobotniego spotkania. które wystartuje o godzinie 21:00, będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atletico – Athletic: transmisja w TV

Transmisja meczu Atletico Madryt – Athletic Bilbao będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Spotkanie od godziny 21:00 będzie można śledzić na kanale Canal+ Sport. Starcie skomentuje duet Piotr Laboga i Jakub Kręcidło.

Atletico – Athletic: transmisja online

Nadchodzący hit La Liga pomiędzy Atletico Madryt a Athletic Bilbao obejrzysz w internecie. Pierwsza opcja to usługa Canal+ online, do którego dostęp uzyskasz, kupując pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Drugi sposób to założenie konta u bukmachera STS, który posiada w swojej ofercie usługę STS TV. Poniżej instrukcja jak odblokować dostęp do meczu na żywo.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji meczu Atletico – Athletic zostanie odblokowany

Kurs 100 na gola Atletico w meczu z Bilbao

Superbet przygotował ofertę dzięki której zakład na choćby jednego gola Atletico Madryt w sobotnim meczu można postawić po kursie 100. Dzięki niej można zgarnąć bonus 200 zł stawiając kupon za zaledwie 2 zł. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, wyrażając zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw za 2 zł pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO obejmujący typ na gola Atletico Madryt w meczu z Athletic Bilbao, Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atletico – Athletic: kto wygra?

Kto wygra mecz? Atletico Madryt

Remis

Athletic Bilbao Atletico Madryt

Remis

Athletic Bilbao 0 Votes

Atletico – Athletic: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania Atletico Madryt – Athletic Bilbao będą gospodarze, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów. Na wygraną podopiecznych Diego Simeone ustalono kurs 2.05, zaś triumf gości oszacowano ze współczynnikiem 3.70.

Atletico Madryt Athletic Club 2.05 3.50 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2025 08:32 .

Gdzie oglądać mecz Atletico Madryt – Athletic Bilbao? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport, a także w internecie w usłudze Canal+ online i STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Atletico Madryt – Athletic Bilbao? Mecz Atletico – Athletic odbędzie się w sobotę (1 marca) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.