Atletico Madryt - Elche CF: Transmisja w TV i online. W sobotę swoje spotkanie w La Lidze rozegra ekipa Diego Simeone. Sprawdź gdzie oglądać mecz Atletico - Elche.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jan Oblak

Atletico – Elche, gdzie oglądać?

W sobotę odbędzie się interesujące spotkania w ramach 2. kolejki rozgrywek La Ligi, w którym Atletico Madryt przed własną publicznością podejmie Elche. Podopieczni Diego Simeone tym meczem chcą zmazać plamę z ostatniego występu. Przed tygodniem Los Colchoneros niespodziewanie przegrali z Espanyolem Barcelona (1:2).

Elche natomiast na inauguracje rozgrywek La Ligi sprawiło olbrzymią niespodziankę. Goście sobotniego pojedynki zdołali urwać punkty Realowi Betis (1:1). Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle interesująco, choć zdecydowanym faworytem jest Atletico Madryt.

Atletico – Elche, transmisja w TV

Spotkanie Atletico Madryt – Elche będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3.

Atletico – Elche, transmisja online

Nadchodzący mecz obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl.

Atletico – Elche, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Atletico

remisem

wygraną Elche wygraną Atletico 67%

remisem 33%

wygraną Elche 0% 3+ Votes

Atletico – Elche, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną Los Colchoneros, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Elche natomiast sięga nawet 13.0.

Atletico Madryt Elche 1.25 5.75 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 22:04 .

Gdzie oglądać mecz Atletico – Elche? Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Atletico – Elche? Mecz odbędzie się już w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 19:30.

