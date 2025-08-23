Atletico Madryt – Elche CF: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.08.2025)

17:37, 23. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Atletico Madryt - Elche CF: Transmisja w TV i online. W sobotę swoje spotkanie w La Lidze rozegra ekipa Diego Simeone. Sprawdź gdzie oglądać mecz Atletico - Elche.

Jan Oblak
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jan Oblak

Atletico – Elche, gdzie oglądać?

W sobotę odbędzie się interesujące spotkania w ramach 2. kolejki rozgrywek La Ligi, w którym Atletico Madryt przed własną publicznością podejmie Elche. Podopieczni Diego Simeone tym meczem chcą zmazać plamę z ostatniego występu. Przed tygodniem Los Colchoneros niespodziewanie przegrali z Espanyolem Barcelona (1:2).

Elche natomiast na inauguracje rozgrywek La Ligi sprawiło olbrzymią niespodziankę. Goście sobotniego pojedynki zdołali urwać punkty Realowi Betis (1:1). Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle interesująco, choć zdecydowanym faworytem jest Atletico Madryt.

Atletico – Elche, transmisja w TV

Spotkanie Atletico Madryt – Elche będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3.

Atletico – Elche, transmisja online

Nadchodzący mecz obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl.

Atletico – Elche, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Atletico
  • remisem
  • wygraną Elche
  • wygraną Atletico 67%
  • remisem 33%
  • wygraną Elche 0%

3+ Votes

Atletico – Elche, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną Los Colchoneros, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Elche natomiast sięga nawet 13.0.

Atletico Madryt
Elche
1.25
5.75
13.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 22:04.
Gdzie oglądać mecz Atletico – Elche?

Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Atletico – Elche?

Mecz odbędzie się już w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 19:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.