Atletico – Elche, gdzie oglądać?
W sobotę odbędzie się interesujące spotkania w ramach 2. kolejki rozgrywek La Ligi, w którym Atletico Madryt przed własną publicznością podejmie Elche. Podopieczni Diego Simeone tym meczem chcą zmazać plamę z ostatniego występu. Przed tygodniem Los Colchoneros niespodziewanie przegrali z Espanyolem Barcelona (1:2).
Elche natomiast na inauguracje rozgrywek La Ligi sprawiło olbrzymią niespodziankę. Goście sobotniego pojedynki zdołali urwać punkty Realowi Betis (1:1). Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle interesująco, choć zdecydowanym faworytem jest Atletico Madryt.
Atletico – Elche, transmisja w TV
Spotkanie Atletico Madryt – Elche będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3.
Atletico – Elche, transmisja online
Nadchodzący mecz obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl.
Atletico – Elche, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Atletico 67%
- remisem 33%
- wygraną Elche 0%
3+ Votes
Atletico – Elche, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną Los Colchoneros, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Elche natomiast sięga nawet 13.0.
Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.
Mecz odbędzie się już w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 19:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.