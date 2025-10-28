Atalanta Bergamo i AC Milan zmierzą się ze sobą we wtorkowy wieczór. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Atalanta – Milan, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 9. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie AC Milan. La Dea przystąpi do tej rywalizacji po niespodziewanym remisie z Cremonese (1:1).

AC Milan również w ostatnim meczu zaliczył wpadkę. Rossoneri podzielili się punktami w starciu z Pisą (2:2). Rywalizacja tych drużyn zawsze wzbudza spore emocje, więc nadchodzące spotkanie na Gewiss Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.

Atalanta – Milan, transmisja w TV

Spotkanie Atalanta Bergamo – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Atalanta – Milan, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Atalanta – Milan, kursy bukmacherskie

Bukmacher STS niemalże równo rozkłada szanse na wygraną obu drużyn. Jeśli rozważasz typ na triumf Atalanty Bergamo, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa AC Milan natomiast oscyluje w okolicach 2.70.

Atalanta AC Milan 2.65 3.40 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 11:19 .

Gdzie oglądać mecz Atalanta – Milan? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Atalanta – Milan? Spotkanie odbędzie się we wtorek (28 października) o godzinie 20:45.

