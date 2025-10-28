REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Atalanta – Milan, gdzie oglądać?
We wtorkowy wieczór odbędzie się mecz na szczycie 9. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie AC Milan. La Dea przystąpi do tej rywalizacji po niespodziewanym remisie z Cremonese (1:1).
AC Milan również w ostatnim meczu zaliczył wpadkę. Rossoneri podzielili się punktami w starciu z Pisą (2:2). Rywalizacja tych drużyn zawsze wzbudza spore emocje, więc nadchodzące spotkanie na Gewiss Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.
Atalanta – Milan, transmisja w TV
Spotkanie Atalanta Bergamo – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Atalanta – Milan, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Atalanta – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Atalanty
- remisem
- wygraną Milanu
0 Votes
Atalanta – Milan, kursy bukmacherskie
Bukmacher STS niemalże równo rozkłada szanse na wygraną obu drużyn. Jeśli rozważasz typ na triumf Atalanty Bergamo, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa AC Milan natomiast oscyluje w okolicach 2.70.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.
Spotkanie odbędzie się we wtorek (28 października) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.