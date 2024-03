Arsenal FC - FC Porto: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Jeżeli podopieczni Mikela Artety nie chcą, by ich powrót do Ligi Mistrzów zakończył się na 1/8 finału, muszą pewnie pokonać u siebie Smoki. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Arsenal – Porto, gdzie oglądać

Przed trzema tygodniami FC Porto mocno zaskoczyło wszystkich fanów Ligi Mistrzów. Na Estadio do Dragao gospodarze pokonali bowiem Arsenal FC (1:0). Jeżeli walczący o mistrzostwo Premier League Kanonierzy chcą, by ich powrót do europejskiej elity trwał dalej, muszą u siebie odrobić straty. Z nawiązką! Są jednak zdecydowanymi faworytami rewanżu.

Arsenal – Porto, transmisja na żywo w TV

Rewanżowe starcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Arsenal – Porto, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Arsenal – Porto, kursy bukmacherskie

Wielkimi faworytami wtorkowego starcia są podopieczni Mikela Artety. Widać to choćby po kursach proponowanych przez bukmacherów.

Arsenal FC Porto Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2024 07:21 .

