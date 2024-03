Arsenal – FC Porto: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy Kanonierzy odrobią straty z pierwszego starcia? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Emirates Stadium już w najbliższy wtorek, 12 marca o godzinie 21:00.

Arsenal – FC Porto, typy i przewidywania

W tym tygodniu poznamy wszystkich ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów, którzy dołączą do zakwalifikowanych już Realu Madryt, Manchesteru City, Paris Saint-Germain oraz Bayernu Monachium. Arsenal musi odrobić jednobramkową stratę z pierwszego spotkania z FC Porto, żeby awansować dalej. Przypomnijmy, że na Estadio do Dragao wygraną 1:0 Smokom zapewnił Wenderson Galeno. Czy Jakub Kiwior i spółka wywiążą się z roli faworyta? Przekonamy się we wtorek wieczorem.

Spodziewamy się otwartego widowiska ze względu na ofensywny styl gry zarówno Arsenalu, jak i FC Porto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Arsenal – FC Porto, sytuacja kadrowa

Arsenal Zawodnik Powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Koniec kwietnia 2024 Takehiro Tomiyasu Stłuczenie Niepewny Gabriel Martinelli Uraz stopy Niepewny

FC Porto Zawodnik Powrót Gabriel Veron Uraz ścięgna Achillesa Nieznany Ivan Marcano Uraz więzadła krzyżowego Połowa maja 2024 Mehdi Taremi Uraz uda Koniec marca 2024 Zaidu Sanusi Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Arsenal – FC Porto, ostatnie wyniki

Zarówno Kanonierzy, jak i Smoki są w znakomitej formie. Arsenal w dwóch ostatnich kolejkach Premier League u siebie wygrał 2:1 z Brentfordem i na wyjeździe rozgromił Sheffield United 6:0. FC Porto w tym samym czasie na ligowym podwórku także zgarnęło sześć punktów – 3:0 z Portimonense oraz 5:0 w meczu na szczycie przeciwko odwiecznemu rywalowi, czyli Benfice Lizbona.

Arsenal – FC Porto, historia

Dwadzieścia dni temu triumfowało FC Porto, które na Estadio do Dragao pokonało Arsenal 1:0. Cztery poprzednie starcia między tymi drużynami to dwa zwycięstwa Kanonierów i dwie wygrane Smoków.

Arsenal – FC Porto, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu są gospodarze, co nie jest niespodzianką. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi około 1.25, a typ na zwycięstwo FC Porto to mniej więcej 12.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 6.50. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL.

Arsenal – FC Porto, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Porto Sérgio Conceição Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Porto Sérgio Conceição Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 5 Thomas Partey 9 Gabriel Jesus 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 17 Cedric Soares 21 Fábio Vieira 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 31 Karl Hein 35 Oleksandr Zinchenko 63 Ethan Nwaneri 2 Fabio Cardoso 6 Stephen Eustáquio 8 Marko Grujic 14 Claudio Ramos 15 Jorge Sánchez 17 Ivan Jaime 19 Danny Namaso 20 André Franco 29 Toni Martínez 70 Gonçalo Borges

Arsenal – FC Porto, kto wygra?

Arsenal – FC Porto, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Emirates Stadium już w najbliższy wtorek, 12 marca o godzinie 21:00.

