Arsenal FC - Tottenham Hotspur: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (23 listopada) najciekawszy mecz 12. kolejki Premier League.

Arsenal – Tottenham, gdzie oglądać?

W 12. kolejce Premier League poznamy odpowiedź na pytanie, który klub dominuje w północnej części Londynu. Miano to dzierży Arsenal. Jego rywalem na Emirates Stadium w niedzielnym hicie będzie Tottenham. Przyjezdni postarają się o niespodziankę, co z pewnością nie będzie łatwe. Gospodarze to bowiem aktualny lider ligi angielskiej i główny pretendent do tytułu mistrzowskiego. Sprawdź gdzie oglądać derby północnego Londynu.

Arsenal – Tottenham, transmisja w TV

Hitowe starcie Arsenal – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Maciej Łuczak.

Arsenal – Tottenham, transmisja online

Mecz 12. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Tottenham, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Tottenhamu Wygrana Arsenalu 60%

Remis 40%

Wygrana Tottenhamu 0% 5+ Votes

Arsenal – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy przygotowali mocno zaskakujące kursy na najbliższe derby północnego Londynu. Zdaniem ekspertów Arsenal będzie faworyt, co nie powinno budzić kontrowersji. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi 1.42. Większe emocje może wzbudzać kurs na wygraną Tottenhamu, który wynosi aż 7.60, co stawia gości na poziomie ligowego średniaka. Tymczasem to uczestnik aktualnej edycji Ligi Mistrzów. Kurs na remis ustalono na poziomie 4.60.

Arsenal Tottenham 1.48 4.50 7.75 Odds are subject to change. Last updated 23 listopada 2025 18:28

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Tottenham? Starcie Arsenal – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Tottenham? Mecz odbędzie się już w niedzielę (23 listopada) o godzinie 17:30.

